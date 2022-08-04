Futbol: UEFA Avrupa Konferans Ligi

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 3. eleme turu ilk maçında Belarus temsilcisi Shakhtyor, Romanya ekibi CFR Cluj ile 0-0 berabere kaldı.
Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu'nda oynanan maçı Yunanistan Futbol Federasyonundan Ioannis Papadopoulos, Konstantinos Nikolaidis ve Vasileios Nikolakakis hakem üçlüsü yönetti.
Çekişmeli geçen ilk yarıda gol bulamayan taraflar, soyunma odasına 0-0'lık skorla gitti.
Belarus temsilcisi Shakhtyor ve Romanya ekibi CFR Cluj'un karşılıklı atak girişimleriyle geçen ikinci yarıda da gol kaydedilmeyince, maç 0-0 sona erdi.
UEFA'nın Belarus kulüplerine ilişkin tarafsız sahada oynama kararı nedeniyle iki takım, Sakarya'da karşı karşıya geldi.
- Shakhtyor : 0 - CFR Cluj: 0
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