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Futbol: UEFA Avrupa Konferans Ligi

13.10.2022 20:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Medipol Başakşehir: 2 - RFS: 0 (İlk yarı)

Stat: Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Philip Farrugia, Alan Camilleri, Duncan Sultana (Malta)

Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Caiçara, Mahmut Tekdemir, Ahmed Touba, Hasan Ali Kaldırım, Biglia, Berkay Özcan, Deniz Türüç, Aleksic, Serdar Gürler, Okaka

RFS: Steinbors, Jatta, Jagodinskis, Lipuscek, Vlalukin, Friesenbichler, Panic, Saric, Mares, Bill (Dk. 32 Rakels), Ilic

Goller: Dk. 11 Deniz Türüç, Dk. 45 Okaka (Medipol Başakşehir)

Sarı kartlar: Dk. 25 Jatta (RFS), Dk. 36 Okaka (Medipo Başakşehir)

İSTANBUL (AA) - UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grubu dördüncü maçında Medipol Başakşehir ile Letonya temsilcisi RFS arasında oynanan mücadelenin ilk yarısı turuncu-lacivertli ekibin 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

11. dakikada Medipol Başakşehir öne geçti. Okaka'nın pasıyla sağ kanatta topla buluşan Deniz Türüç, ceza sahasına girer girmez çaprazdan sert vurdu, topu köşeden ağlarla buluşturdu: 1-0.

23. dakikada gelişen ev sahibi takımın atağında sağ kanattan Caiçara'nın ön direğe yaptığı ortada Ahmed Touba kafayı vurdu, meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti.

38. dakikada Medipol Başakşehir ikinci golüne yaklaştı. Caiçara'dan aldığı pasla RFS ceza yayı önünde topla buluşan Deniz'in şutunda kaleci Steinbors meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.

45. dakikada Medipol Başakşehir farkı 2'ye yükseltti. Berkay Özcan'ın sol kanattan kullandığı kornerde altı pas önünde Okaka kafayı vurdu ve topu ağlara yolladı: 2-0.

Karşılaşmanın ilk yarısını Medipol Başakşehir 2-0 önde tamamladı.

Futbol: UEFA Avrupa Konferans Ligi

- Medipol Başakşehir: 2 - RFS: 0 (İlk yarı)

Medipol Başakşehir - RFS

Medipol Başakşehir - RFS

Medipol Başakşehir - RFS

Medipol Başakşehir - RFS

Medipol Başakşehir - RFS

Medipol Başakşehir - RFS

Medipol Başakşehir - RFS

Medipol Başakşehir - RFS

Medipol Başakşehir - RFS

Medipol Başakşehir - RFS

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Anahtar Kelimeler:
UEFA Avrupa Konferans Ligi futbol medipol başakşehir

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