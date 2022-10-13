Futbol: UEFA Avrupa Konferans Ligi

Stat: Başakşehir Fatih Terim
Hakemler: Philip Farrugia, Alan Camilleri, Duncan Sultana (Malta)
Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Caiçara, Mahmut Tekdemir, Ahmed Touba, Hasan Ali Kaldırım, Biglia, Berkay Özcan, Deniz Türüç, Aleksic, Serdar Gürler, Okaka
RFS: Steinbors, Jatta, Jagodinskis, Lipuscek, Vlalukin, Friesenbichler, Panic, Saric, Mares, Bill (Dk. 32 Rakels), Ilic
Goller: Dk. 11 Deniz Türüç, Dk. 45 Okaka (Medipol Başakşehir)
Sarı kartlar: Dk. 25 Jatta (RFS), Dk. 36 Okaka (Medipo Başakşehir)
İSTANBUL (AA) - UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grubu dördüncü maçında Medipol Başakşehir ile Letonya temsilcisi RFS arasında oynanan mücadelenin ilk yarısı turuncu-lacivertli ekibin 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.
11. dakikada Medipol Başakşehir öne geçti. Okaka'nın pasıyla sağ kanatta topla buluşan Deniz Türüç, ceza sahasına girer girmez çaprazdan sert vurdu, topu köşeden ağlarla buluşturdu: 1-0.
23. dakikada gelişen ev sahibi takımın atağında sağ kanattan Caiçara'nın ön direğe yaptığı ortada Ahmed Touba kafayı vurdu, meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti.
38. dakikada Medipol Başakşehir ikinci golüne yaklaştı. Caiçara'dan aldığı pasla RFS ceza yayı önünde topla buluşan Deniz'in şutunda kaleci Steinbors meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.
45. dakikada Medipol Başakşehir farkı 2'ye yükseltti. Berkay Özcan'ın sol kanattan kullandığı kornerde altı pas önünde Okaka kafayı vurdu ve topu ağlara yolladı: 2-0.
Karşılaşmanın ilk yarısını Medipol Başakşehir 2-0 önde tamamladı.
- Medipol Başakşehir: 2 - RFS: 0 (İlk yarı)
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