Futbol: UEFA Konferans Ligi

Stat: Fadil Vokrri
Hakemler: Manuel Schuettengruber, Roland Brandner, Robert Steinacher (Avusturya)
Ballkani: Frasheri, Armend Thaqi, Jashanica, Astrit Thaqi, Potoku (Dk. 87 Kapra), Emerllahu, Dellova, Zyba (Dk. 76 Kuc), Korenica (Dk. 87 Zarubica), Krasniqi (Dk. 88 Lucas), Rrahmani (Dk. 88 Berisha)
Demir Grup Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Murat Paluli (Dk. 55 Njie), Caner Osmanpaşa, Goutas (Dk. 55 Appindangoye), Uğur Çiftçi, Charisis (Dk. 55 Hakan Arslan), Robin Yalçın, Sabia, Erdoğan Yeşilyurt, Gradel, Yatabare (Dk. 67 Angielski)
Goller: Dk. 36 Armend Thaqi (Ballkani), Dk. 72 Hakan Arslan, Dk. 80 Angielski (Demir Grup Sivasspor)
Sarı kartlar: Dk. 31 Erdoğan Yeşilyurt, Dk. 46 Charisis, Dk. 52 Murat Paluli (Demir Grup Sivasspor), Dk. 37 Kuc (Kulübede) (Ballkani)
İSTANBUL (AA) - UEFA Konferans Ligi G Grubu'nun 4. haftasında Demir Grup Sivasspor, Kosova temsilcisi Ballkani'yi deplasmanda 2-1 yendi.
51. dakikada Sivasspor savunmasını az adamla yakalayan Ballkani'de Krasniqi soldan ceza sahasına girerek kaleciyle karşı karşıya kaldı, Kosovalı oyuncunun vuruşunda kalesini terk eden Ali, topun ağlara gitmesine izin vermedi.
60. dakikada Korenica'nın uzak mesafeden şutunu kaleci Ali kurtardı.
66. dakikada Gradel'in sol çaprazdan şutu savunmadan sekerek Njie'nin önünde kaldı. Sivassporlu oyuncunun sağ çaprazdan sert şutunda kaleci Frasheri topu kontrol etti.
72. dakikada Sivasspor skoru eşitledi. Gradel'in soldan ortaladığı topu Hakan Arslan altı pas önünde kafa vuruşuyla ağlara gönderdi: 1-1
80. dakikada Sivasspor öne geçti. Ceza sahasının solunda topu çizgi üzerinde kontrol eden Gradel meşin yuvarlağı dışarı çıkardı, Uğur Çiftçi gelişine kaleye vurdu. Kaleye giden topu filelerle buluşturan isim Angielski oldu: 1-2
- Ballkani: 1 - Demir Grup Sivasspor: 2
Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz