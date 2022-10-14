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Futbol: UEFA Konferans Ligi

14.10.2022 00:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ballkani: 1 - Demir Grup Sivasspor: 2

Stat: Fadil Vokrri

Hakemler: Manuel Schuettengruber, Roland Brandner, Robert Steinacher (Avusturya)

Ballkani: Frasheri, Armend Thaqi, Jashanica, Astrit Thaqi, Potoku (Dk. 87 Kapra), Emerllahu, Dellova, Zyba (Dk. 76 Kuc), Korenica (Dk. 87 Zarubica), Krasniqi (Dk. 88 Lucas), Rrahmani (Dk. 88 Berisha)

Demir Grup Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Murat Paluli (Dk. 55 Njie), Caner Osmanpaşa, Goutas (Dk. 55 Appindangoye), Uğur Çiftçi, Charisis (Dk. 55 Hakan Arslan), Robin Yalçın, Sabia, Erdoğan Yeşilyurt, Gradel, Yatabare (Dk. 67 Angielski)

Goller: Dk. 36 Armend Thaqi (Ballkani), Dk. 72 Hakan Arslan, Dk. 80 Angielski (Demir Grup Sivasspor)

Sarı kartlar: Dk. 31 Erdoğan Yeşilyurt, Dk. 46 Charisis, Dk. 52 Murat Paluli (Demir Grup Sivasspor), Dk. 37 Kuc (Kulübede) (Ballkani)

İSTANBUL (AA) - UEFA Konferans Ligi G Grubu'nun 4. haftasında Demir Grup Sivasspor, Kosova temsilcisi Ballkani'yi deplasmanda 2-1 yendi.

51. dakikada Sivasspor savunmasını az adamla yakalayan Ballkani'de Krasniqi soldan ceza sahasına girerek kaleciyle karşı karşıya kaldı, Kosovalı oyuncunun vuruşunda kalesini terk eden Ali, topun ağlara gitmesine izin vermedi.

60. dakikada Korenica'nın uzak mesafeden şutunu kaleci Ali kurtardı.

66. dakikada Gradel'in sol çaprazdan şutu savunmadan sekerek Njie'nin önünde kaldı. Sivassporlu oyuncunun sağ çaprazdan sert şutunda kaleci Frasheri topu kontrol etti.

72. dakikada Sivasspor skoru eşitledi. Gradel'in soldan ortaladığı topu Hakan Arslan altı pas önünde kafa vuruşuyla ağlara gönderdi: 1-1

80. dakikada Sivasspor öne geçti. Ceza sahasının solunda topu çizgi üzerinde kontrol eden Gradel meşin yuvarlağı dışarı çıkardı, Uğur Çiftçi gelişine kaleye vurdu. Kaleye giden topu filelerle buluşturan isim Angielski oldu: 1-2

Futbol: UEFA Konferans Ligi

- Ballkani: 1 - Demir Grup Sivasspor: 2

Ballkani - Demir Grup Sivasspor

Ballkani - Demir Grup Sivasspor

Ballkani - Demir Grup Sivasspor

Ballkani - Demir Grup Sivasspor

Ballkani - Demir Grup Sivasspor

Ballkani - Demir Grup Sivasspor

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Anahtar Kelimeler:
demir grup sivasspor futbol uefa konferans ligi

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