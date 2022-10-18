Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

Amberçay Eynesil Belediyespor'da ise Bedirhan Batukan Ay, Efekan Şensoy, Bekir Mustafa Meral, Hakan Akman, Cengizhan Koç ve Orhan Dilli golü atarken, Selahattin Enes Kılıç ve Emirhan Koç atıştan yararlanamadı.

- Manisa FK: 2 - Amberçay Eynesil Belediyespor: 2 - Penaltı atışlarında rakibine 7-6 üstünlük kuran Manisa FK, 4. tura yükseldi

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