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Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

19.10.2022 19:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yılport Samsunspor: 3 - Muş 1984 Muşspor: 0 - Samsun ekibi 4. tura yükseldi

Stat: Samsun Yeni 19 Mayıs

Hakemler: Ayberk Demirbaş, Kürşathan Akın, Uğur Başdaş

Yılport Samsunspor: Aykut Özer, Ali Ülgen, Berk Taşkın, Celil Yüksel (Dk. 84 Yusuf Emre Gültekin), Fofana (Dk. 40 Laura), Ahmet Sağat, Novikovas (Dk. 60 Şener Kaya), Muhammet Ali Özbaskıcı, Yunus Emre Çift, Soner Gönül (Dk. 84 Enes Albak), Polat Yaldır (Dk. 46 Osman Çelik)

Muş 1984 Muşspor: Zeki Ayvaz, Ömer Karancı, Yunus Karadağ (Dk. 68 Raif Gündoğdu), Ömer Faruk Acı (Dk. 77 Eray Güneş), Emircan Birinci (Dk. 77 Ahmet Arda Çakmak), Furkan Yıldırım, Doğukan Bulut (Dk. 46 Abdulkadir Kuzey), Erkam Kömür, Berkant Taşkıran, Bayram Enes An (Dk. 82 Dede Çelik), Efe Mustafa Çetin

Goller: Dk. 20, Dk. 78 ve Dk. 80 Ahmet Sağat (Yılport Samsunspor)

Sarı kart: Dk. 76 Bayram Enes An (Muş 1984 Muşspor)

Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda Spor Toto 1. Lig ekibi Yılport Samsunspor, sahasında TFF 3. Lig 3. Grup'ta mücadele eden Muş 1984 Muşspor'u ​​​​​​​3-0 yenerek, 4. tura yükseldi.

Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

- Yılport Samsunspor: 3 - Muş 1984 Muşspor: 0 - Samsun ekibi 4. tura yükseldi

Samsunspor-Muş 1984 Muşspor

Samsunspor-Muş 1984 Muşspor

Samsunspor-Muş 1984 Muşspor

Samsunspor-Muş 1984 Muşspor

Samsunspor-Muş 1984 Muşspor

Samsunspor-Muş 1984 Muşspor

Samsunspor-Muş 1984 Muşspor

Samsunspor-Muş 1984 Muşspor

Samsunspor-Muş 1984 Muşspor

Samsunspor-Muş 1984 Muşspor

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Anahtar Kelimeler:
Ziraat Türkiye Kupası yılport samsunspor

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Ilkadim
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