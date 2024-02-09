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  4. Futbolda mavi kart dönemi başlıyor! Tüm taktikler değişiyor, hakemi aldatmak isteyen oyuncular yandı...

Futbolda mavi kart dönemi başlıyor! Tüm taktikler değişiyor, hakemi aldatmak isteyen oyuncular yandı...

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
09.02.2024 07:34 | Son Güncelleme:
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Futbolda "mavi kart" dönemi başlamak üzere. IFAB, 1970 yılında sarı ve kırmızı kartların uygulamaya konmasından bu yana en büyük disiplin değişikliği olan yeni kartın uygulamaya konulmasını kabul etti. Bu olayın sonrasında sosyal medya kullanıcıları birçok yorumda bulundu.

Futbolda "mavi kart" uygulaması Cuma günü duyurulacak. Hakemi aldatmaya yönelik hareket yapan ve yoğun itirazlarda bulunan futbolcular 10 dakika saha dışına alınacak.

DEVRİM NİTELİĞİNDE KARAR

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Hakemi aldatmaya yönelik harekette bulunan veya hakeme şiddetli itiraz eden futbolcular, mavi kart görecek ve 10 dakika saha kenarında bekleyecek.

IFAB, devrim niteliğindeki kural değişikliğini kısa süre içinde açıklayacak, ancak bu değişiklik üst seviye liglerde hemen uygulanmayacak.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE KULLANILMAYACAK

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Geçici men cezaları bu yaz Avrupa Şampiyonası'nda ya da 2024-25 Şampiyonlar Ligi'nde kullanılmayacak.

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Hakem kart mavi kart 10 hakemi
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