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  4. Galatasaray, 3-0'dan maç verdi! Sosyal medya hareketlendi, Sarı - kırmızılı taraftarlar Okan Buruk'a çok sert yüklendi: ''En büyük sorunumuz ego...''

Galatasaray, 3-0'dan maç verdi! Sosyal medya hareketlendi, Sarı - kırmızılı taraftarlar Okan Buruk'a çok sert yüklendi: ''En büyük sorunumuz ego...''

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
28.09.2024 21:37
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Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 7.haftasında RAMS Park'ta kozlarını paylaştığı Kasımpaşa'ya maçın son dakikalarında kalesinde gördüğü golle sahadan 3-3'lük beraberlikle ayrıldı. Karşılaşma sonrasında 3-0'dan 3-3'e gelinmenin faturası teknik direktör Okan Buruk'a kesildi. Sosyal medya kullanıcıları ve sarı - kırmızılı taraftarlar Buruk'a yüklendi. İşte detaylar...

Trendyol Süper Lig'in 7.haftasında Kasımpaşa'ya 3-0'dan puan kaybeden Galatasaray, puanını 19'a yükseltti.

Karşılaşma sonrası beraberliğin faturası Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'a kesildi.

TARAFTAR OKAN BURUK'A YÜKLENDİ

3-Paok

Sosyal medyada sarı - kırmızılı taraftarlar Buruk'a yüklendi.

Son dakikalarda kaybedilen 2 puan sonrası Okan Buruk'a sinirlenen sarı - kırmızılı taraftarlar hep bir ağızdan Buruk'a yüklendi. X platformunda mücadelenin tamamlanmasından kısa bir süre içerisinde 'Okan Buruk' ismi gündeme oturdu.

İşte Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'a gelen sosyal medya yorumları;

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