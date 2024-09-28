Galatasaray, 3-0'dan maç verdi! Sosyal medya hareketlendi, Sarı - kırmızılı taraftarlar Okan Buruk'a çok sert yüklendi: ''En büyük sorunumuz ego...''

Trendyol Süper Lig'in 7.haftasında Kasımpaşa'ya 3-0'dan puan kaybeden Galatasaray, puanını 19'a yükseltti.

Karşılaşma sonrası beraberliğin faturası Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'a kesildi.

TARAFTAR OKAN BURUK'A YÜKLENDİ

Sosyal medyada sarı - kırmızılı taraftarlar Buruk'a yüklendi.

Son dakikalarda kaybedilen 2 puan sonrası Okan Buruk'a sinirlenen sarı - kırmızılı taraftarlar hep bir ağızdan Buruk'a yüklendi. X platformunda mücadelenin tamamlanmasından kısa bir süre içerisinde 'Okan Buruk' ismi gündeme oturdu.

İşte Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'a gelen sosyal medya yorumları;