Galatasaray, 3-0'dan maç verdi! Sosyal medya hareketlendi, Sarı - kırmızılı taraftarlar Okan Buruk'a çok sert yüklendi: ''En büyük sorunumuz ego...''

Trendyol Süper Lig'in 7.haftasında Kasımpaşa'ya 3-0'dan puan kaybeden Galatasaray, puanını 19'a yükseltti.
Karşılaşma sonrası beraberliğin faturası Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'a kesildi.
Sosyal medyada sarı - kırmızılı taraftarlar Buruk'a yüklendi.
Son dakikalarda kaybedilen 2 puan sonrası Okan Buruk'a sinirlenen sarı - kırmızılı taraftarlar hep bir ağızdan Buruk'a yüklendi. X platformunda mücadelenin tamamlanmasından kısa bir süre içerisinde 'Okan Buruk' ismi gündeme oturdu.
İşte Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'a gelen sosyal medya yorumları;