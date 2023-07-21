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Galatasaray'a 121 milyon euro'luk dev gelir! Tam 8 futbolcuya teklif yağıyor...

21.07.2023 12:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray Sportif A.Ş. Başkanvekili Erden Timur, sarı-kırmızılı 8 futbolcuya resmi teklif geldiğini ve görüşme halinde olduklarını söylemişti. Galatasaray'daki bu 8 futbolcu ve istenen bonservis bedeli ortaya çıktı.

Galatasaray Sportif A.Ş. Başkanvekili Erden Timur'un transfer teklifi açıklaması sosyal medyada gündem olmuş durumda. Önümüzdeki sezon iddialı bir kadro kurmak isteyen sarı-kırmızılıların 8 futbolcusuna resmi teklif gelmesi taraftarları endişelendirdi.

HEPSİ SATILIRSA BORÇ SIFIRLANIYOR

Galatasaray'ın 8 futbolcusuna gelen transfer teklifi sonrası istenen bonservis bedelleri belli oldu. Sarı-kırmızılılar, 8 futbolcusu için toplamda 121 milyon Euro istiyor. İşte o futbolcular...

BARIŞ ALPER YILMAZ

BARIŞ ALPER YILMAZ

İstenen bonservis: 4 milyon euro

MERTENS

MERTENS

Gelen teklif: 10 milyon euro

ABDÜLKERİM BARDAKCI

ABDÜLKERİM BARDAKCI

Gelen teklif: 5 milyon euro

TORREIRA

TORREIRA

Gelen teklif: 12 milyon euro

NELSSON

NELSSON

Gelen teklif: Bonuslarla 22 milyon euro

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