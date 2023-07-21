Galatasaray'a 121 milyon euro'luk dev gelir! Tam 8 futbolcuya teklif yağıyor...

Galatasaray Sportif A.Ş. Başkanvekili Erden Timur'un transfer teklifi açıklaması sosyal medyada gündem olmuş durumda. Önümüzdeki sezon iddialı bir kadro kurmak isteyen sarı-kırmızılıların 8 futbolcusuna resmi teklif gelmesi taraftarları endişelendirdi.

HEPSİ SATILIRSA BORÇ SIFIRLANIYOR

Galatasaray'ın 8 futbolcusuna gelen transfer teklifi sonrası istenen bonservis bedelleri belli oldu. Sarı-kırmızılılar, 8 futbolcusu için toplamda 121 milyon Euro istiyor. İşte o futbolcular...