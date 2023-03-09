Galatasaray'a para yağacak! Suudi Arabistan Prensi Muhammed bin Selman yıldız isim Sacha Boey'i istiyor

ARA TRANSFERDE SES GETİRDİ

Hal böyleyken hata yapmak istemeyen Galatasaray yönetimi devre arasında transfer döneminde de adından söz ettirdi ve şu ana dek 3 futbolcuyu renklerine bağladı. Kaan Ayhan, Nicolo Zaniolo ve Sam Adekugbe'yi kadrosuna katan Cimbom'un en çok konuşulan transferi ise Zaniolo oldu.