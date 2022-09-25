SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Galatasaray'a transfer olan Mertens, Trabzonspor'a ''evet'' demiş!

Galatasaray'a transfer olan Mertens, Trabzonspor'a ''evet'' demiş!

25.09.2022 15:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'ın yeni transferi Mertens'in transfer detayları belli oldu. Yıldız oyuncunun sarı-kırmızılılara gelmeden önce Trabzonspor'un teklifini kabul ettiği ortaya çıktı. Eski takım arkadaşı Marek Hamsik'le görüşüp bordo-mavililere gelmeye ikna olan Mertens için Galatasaray araya girdi ve teklif arttırarak anlaşma sağladı.

Dries Mertens

Dries Mertens

BEL Belçika
Yaş: 35 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Dries Mertens transferinde Trabzonspor detayı ortaya çıktı. Belçikalı oyuncunun ilk önce bordo-mavililerin teklifini kabul ettiği öğrenildi. Marek Hamsik'in devreye girerek Mertens'i ikna ettiği ifade edilirken, Galatasaray'ın araya girerek yaklaşık 2.5 kat maaş teklif etmesi yıldız oyuncunun kafasını karıştırdı.

TRABZONSPOR TEKLİF ARTTIRMADI

62f9e6b886b2441824fe7420

Galatasaray'ın bu hamlesine karşılık Trabzonspor teklifini arttırmadı. Juventus'un da Mertens ile ilgilendiği sırada bordo-mavililer teklifini sabit tuttu ve Mertens adeta elden kaçtı.

GALATASARAY'A İMZA ATTI

d2e88dda0426451d93110e45f4142a82

Trabzonspor'un teklif arttırmamasının ardından Galatasaray'ın yaklaşık 2.5 katı teklifin kabul eden Belçiaklı oyuncu, sarı-kırmızılılara imzayı atmış oldu.

DRIES MERTENS FOTOĞRAFLARI

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Trabzonspor galatasaray mertens transfer 10
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

'Bu fiyata kim tutar?' deniyordu... O ev kiraya verildi

'Bu fiyata kim tutar?' deniyordu... O ev kiraya verildi

Yunanistan'dan Ege'de skandal hamle! İHA'lar görüntüledi

Yunanistan'dan Ege'de skandal hamle! İHA'lar görüntüledi

Taraftar bayram edecek! Menajeri çağrıldı...

Taraftar bayram edecek! Menajeri çağrıldı...

'Burak Yılmaz, Galatasaray'a geri döndü!'

'Burak Yılmaz, Galatasaray'a geri döndü!'

G.Saray bin pişman! Dünya onu konuşuyor

G.Saray bin pişman! Dünya onu konuşuyor

'Aptal mısın?' sözü sonrası Messi çıldırdı!

'Aptal mısın?' sözü sonrası Messi çıldırdı!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

"Heyecan verici" diyerek duyurdular! Çay riski azaltıyor

"Heyecan verici" diyerek duyurdular! Çay riski azaltıyor

İnsanlarla iyi geçinmenin yollarını bulmalısınız

İnsanlarla iyi geçinmenin yollarını bulmalısınız

Beyler buraya! Kokularına kimse karşı koyamıyor... En lükslerini sizler için derledik

Beyler buraya! Kokularına kimse karşı koyamıyor... En lükslerini sizler için derledik

Ne kaşıntı kalır ne leke: Egzamaya kökten çözüm!

Ne kaşıntı kalır ne leke: Egzamaya kökten çözüm!

Sakın tıklamayın: Böbreğinizden olabilirsiniz! Akılalmaz dolandırıcılık

Sakın tıklamayın: Böbreğinizden olabilirsiniz! Akılalmaz dolandırıcılık

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.