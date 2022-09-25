Galatasaray'a transfer olan Mertens, Trabzonspor'a ''evet'' demiş!

Dries Mertens transferinde Trabzonspor detayı ortaya çıktı. Belçikalı oyuncunun ilk önce bordo-mavililerin teklifini kabul ettiği öğrenildi. Marek Hamsik'in devreye girerek Mertens'i ikna ettiği ifade edilirken, Galatasaray'ın araya girerek yaklaşık 2.5 kat maaş teklif etmesi yıldız oyuncunun kafasını karıştırdı.

TRABZONSPOR TEKLİF ARTTIRMADI

Galatasaray'ın bu hamlesine karşılık Trabzonspor teklifini arttırmadı. Juventus'un da Mertens ile ilgilendiği sırada bordo-mavililer teklifini sabit tuttu ve Mertens adeta elden kaçtı.

GALATASARAY'A İMZA ATTI

Trabzonspor'un teklif arttırmamasının ardından Galatasaray'ın yaklaşık 2.5 katı teklifin kabul eden Belçiaklı oyuncu, sarı-kırmızılılara imzayı atmış oldu.