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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten canlı yayında açıklamalar! Ezeli rakiplere tebrik göndermesi

13.06.2023 08:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'da Başkan Dursun Özbek Youtube'da katıldığı bir programda açıklamalarda bulunurken, tecrübeli başkanın sözleri gündem oldu. Merak edilen birçok konuya açıklık getiren Özbek, ezeli rakipleri Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin kendilerini şampiyonlukları nedeniyle tebrik etmediğini söyledi. İşte o sözler...

Süper Lig'de 23. şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray ligin son haftasında sahasında ağırladığı Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup ederek taraftarlarına ikinci bir mutluluğu yaşatmayı başarmıştı.

Yeni sezonda Şampiyonlar Ligi'nde boy gösterecek olan Sarı-Kırmızılılar çalışmalarını sürdürürken, Başkan Dursun Özbek, Spor Gecesi programında merak edilen sorulara açıklık getirirken, gündem yaratacak ifadeler kullandı.

İŞTE DURSUN ÖZBEK'İN O SÖZLERİ

"SÖZLERİNE ÜZÜLDÜM"

"SÖZLERİNE ÜZÜLDÜM"

(Ahmet Nur Çebi'nin) "Sözlerine üzüldüm. Başka şeyler de söylediler. En son Kulüpler Birliği toplantısında, toplantı başlamadan önce söz aldım. 'Arkadaşlar, biz birbirimizin yüzüne bakıyoruz. Ayda 1, 15 günde 1 bir araya geliyoruz. Beraber yiyip içiyoruz. Biz bir bütünüz. Kulüpler Birliği çatısı altında bir aileyiz. Bu laflardan imtina edelim. Birbirimizi bu şekilde rencide etmeyelim' dedim."

"BUNA NE GEREK VAR?" 

"BUNA NE GEREK VAR?" 

"İş ailelerimize, iş hayatımıza geldi. Şöyle yaptın, binayı teslim etmedin falan. Buna ne gerek var. Ali Bey, Divan toplantısında Erden Bey'e söyledi. Bunlara gerek yok. Bunun sonu yok. Sen bana bir şey söylersin, ben sana söylerim. Herkesin hayatı içerisinde iyi kötü zamanları olmuştur. Bizim işimiz o değil ki. Sahadaki o mücadelenin sonunda başarı yakalamak. Kulüpler Birliği'nde böyle bir konuşma yaptım. 'Yaşça hepinizden büyüğüm, Galatasaray başkanlığından ziyade ağabeyiniz olarak yapıyorum' dedim ama sonuç değişmedi. O değirmene biz su taşımayız."

"RAKAMLAR ORTADA" 

"RAKAMLAR ORTADA" 

"Rakamlar ortada. Fenerbahçe 40 küsür açıklama yapmış, Beşiktaş 27, Galatasaray 13 tane. Bir yerde Galatasaray camiasında bir iklimi değiştirdik. Barış ve sevgi iklimi getirdik. Kulüpler Birliği'nde de aynı şeye çabalıyorum. Dün bir şey söylüyorsun, bugün sarılıyoruz. Birbirimizi kırmayalım noktasında konuştum. Böyle bir ortamı inşallah Kulüpler Birliği'nde de yakalayabiliriz. Orası Türk futbolunun marka değerini yükseltmek için kuruldu. Bu şekilde ifadelerle bunu yapamayız."

"F.BAHÇE'NİN ALKIŞLAMASINI BEKLEDİM"

"F.BAHÇE'NİN ALKIŞLAMASINI BEKLEDİM"

"Fenerbahçe'nin bizi alkışlamasını bekledim. Netice biz Avrupa ülkesiyiz ve Avrupalılar ile mücadele ediyoruz. Orada usul olmuş bazı şeylerin, Türkiye'de de olması lazım."

"F.BAHÇE 9 YIL SONRA KUPA KAZANDI, TEBRİK ETMEYİ DÜŞÜNDÜNÜZ MÜ?" 

"F.BAHÇE 9 YIL SONRA KUPA KAZANDI, TEBRİK ETMEYİ DÜŞÜNDÜNÜZ MÜ?" 

"Bu tip davranışlar mütekabiliyet esasına bağlı. Biz de büyük bir camiayız. Mütekabiliyet vazgeçilmez. Şahsi işim değil bu. Ben bir emaneti taşıyorum. Bu emanetin yüklediği sorumluluklar var. Ben Galatasaray'ı bu seviyede temsil etmek zorundayım. Gönlümden ne geçerse geçsin... Camiama yapılmayan bir hareketi, ben istesem de yapamam. Keşke Fenerbahçe tebrik etseydi. En son Kulüpler Birliği'nde herkes beni tebrik etti, sadece Beşiktaş ve Fenerbahçe tebrik etmedi."

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