Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten canlı yayında açıklamalar! Ezeli rakiplere tebrik göndermesi

"BUNA NE GEREK VAR?"

"İş ailelerimize, iş hayatımıza geldi. Şöyle yaptın, binayı teslim etmedin falan. Buna ne gerek var. Ali Bey, Divan toplantısında Erden Bey'e söyledi. Bunlara gerek yok. Bunun sonu yok. Sen bana bir şey söylersin, ben sana söylerim. Herkesin hayatı içerisinde iyi kötü zamanları olmuştur. Bizim işimiz o değil ki. Sahadaki o mücadelenin sonunda başarı yakalamak. Kulüpler Birliği'nde böyle bir konuşma yaptım. 'Yaşça hepinizden büyüğüm, Galatasaray başkanlığından ziyade ağabeyiniz olarak yapıyorum' dedim ama sonuç değişmedi. O değirmene biz su taşımayız."