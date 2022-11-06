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  4. Galatasaray Beşiktaş derbisinin ardından ortalığı karıştıracak sözler! "Icardi, Güneş'i ayağında sektirir"

Galatasaray Beşiktaş derbisinin ardından ortalığı karıştıracak sözler! "Icardi, Güneş'i ayağında sektirir"

06.11.2022 08:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'in 13. haftası dev bir mücadeleye sahne oldu. Ligin 13. haftasında sonucu merakla beklenen dev mücadelede Galatasaray sahasında Beşiktaş ile karşı karşıya geldi. Karşılaşmada gülen taraf 2-1'lik skorla ev sahibi olurken, Sarı-Kırmızılılar kritik bir mücadeleden 3 puanla ayrılmış oldu. Karşılaşmanın ardından spor yazarları mücadeleyi değerlendirdi. İşte detaylar...

Süper Lig'in 13. haftasında ezeli rakiplerden Galatasaray sahasında Beşiktaş ile karşı karşıya geldi. Nef Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada gülen taraf Icardi'nin kaydettiği goller sonucu karşılaşmadan 2-1'lik galibiyetle ayrılan ev sahibi ekip Galatasaray olurken, Sarı-Kırmızılılar zorlu bir 3 puanı hanesine yazdırmayı başardı.

Karşılaşmanın ardından spor yazarları Galatasaray Beşiktaş derbisine dair değerlendirmelerini yazdı.

İŞTE O YAZILAR...

ÇARESİZ BIRAKTILAR (LEVENT TÜZEMEN / SABAH)

ÇARESİZ BIRAKTILAR (LEVENT TÜZEMEN / SABAH)

G.Saray; taraftarıyla, hocasıyla ve futbolcularıyla derbiyi kazanmak için kafaca çok iyi hazırlanmış. Oyunun ilk dakikasından itibaren kontrolü ele geçirdiler, Beşiktaş'ın kanatlarına özellikle N'Koudou'ya hızlı atak yapacak geniş alanlar bırakmadılar. Maç boyunca önemli işler yapmayan Barış Alper, ilk 11'in riskli oyuncusuydu ama İcardi'nin ilk golünde topu kafa ile indiren isim oldu. Okan hocanın ısrarla "Kenardan arka direkte boşta bir Beşiktaşlı var ona dikkat edin" uyarılarına rağmen Cenk Tosun'un golü G.Saray savunmasının dikkatsizliğinin göstergesiydi. 1-1'lik skor G.Saray'ı oyun olarak frenledi ancak ikinci yarıda Rashica diye roket gibi bir oyuncu sahne aldı. Beşiktaş'ın sol tarafını sağdan attığı deparlar, yaptığı çalımlarla felç etti.

O Rashica G.Saray'ı hücuma taşıyan adam oldu, arkadaşlarının da Beşiktaş kalesinde çoğalmasını sağladı. Hatta Rashica savunmaya kadar geldi, top çıkardı. 1. dakikadan 90. dakikaya kadar aynı tempoyla, çalışkanlıkla ve aynı kazanma hırsıyla oynadı. Boey, ilk yarıda sanki kötü oynadı ama ikinci yarıda Rashica'dan sonra G.Saray'ın en iyisiydi. İcardi, iki gole imza atarken arkadaşlarına şu mesajı verdi; "Beni artık tanıdınız, ben pozisyonlara hazırım. Yeter ki havadan ve yerden bana gollük pasları atın.

Ben de servislerinizi asla geri çevirmem." G.Saray'ın ikinci yarıdaki müthiş oyunu karşısında Beşiktaş, gerçekten çaresiz kaldı. Aslan belki iki tane attı ama İcardi ve Kerem'in şutlarında gole direkler izin vermedi. Okan hoca oyunun gidişatına göre doğru zamanda, doğru hamleler yaptı. Kerem, Dubois ve Berkan'ın girişleri G.Saray, orta sahasına dinamizm ve hücumlarına hız getirdi. Bu galibiyet, Buruk'un stresini alacaktır ve baskıları da geri çekecektir.

SAVUNMAK YETMEDİ (ALİ GÜLTİKEN / MİLLİYET)

SAVUNMAK YETMEDİ (ALİ GÜLTİKEN / MİLLİYET)

İki takıma oranla maç öncesinde yapabilecekleri en net öngörülen taraf Beşiktaş idi. Maç 2-1'e gelene kadar da düşünülen şeyler, tahmin edilen şeyler sahaya yansıdı. Beşiktaş işin savunma tarafını kontrol eden taraf olarak bu bölümde istediklerini yapabildi. İkinci yarı oyunun rengi Galatasaray'ın istediği taraf yönlendi. Bunda Galatasaray'ın oyun içerisinde biraz daha fazla hücumu zorlamasının etkisi büyük.

Beşiktaş'ın yalnızca işin savunma tarafında daha yoğun kalmaya çalışması kendisi adına oyunu istediği noktaya bir türlü getirmedi. Özellikle İcardi'nin atıtğı gollerdeki becerisi ve vuruş kalitesi oyunun bütün dengesini bozarken Beşiktaş'ı da sarstı...

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