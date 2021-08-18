Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe transfer haberleri! Kongolu yıldız, Türkiye’ye geliyor

Transfer sezonunun bitmesine az bir süre kala takımlar adeta yarışa girdi. Geçen senenin şampiyonu Beşiktaş, transferde de şampiyon olma yolunda ilerliyor. Son olarak siyah-beyazlılar İtalya’da top koşturan Türk futbolcuyu takımına katmak isterken, Fenerbahçe de boş durmadı; Kongolu yıldızı gözüne kestirdi. Galatasaray ise geçen sene kiraladığı ismi bu sene bonservisi ile almak için kolları sıvadı.

KONGOLU YILDIZ İÇİN HAZIRLIKLAR TAMAM

Fanatik’in haberine göre yönetim, Pereira’nın çok istediği Min-jae Kim’e imza attırmasının ardından şimdi de Kongolu yıldız için harekete geçildi. Bu isim Beijing Guoan’da maaşını düzenli alamayan Cedric Bakambu. Sarı lacivertliler yıldız futbolcunun sözleşmesini feshedip Fenerbahçe’ye getirecek. Kongolu yıldızı Vitor Pereira çok istiyor. Yönetim, Bakambu’yu alarak Pereira’ya bir hediye daha vermek istiyor.

BEŞİKTAŞ’IN GÖZÜ İTALYA’DA TOP KOŞTURAN TÜRK FUTBOLCUDA Transfer çalışmalarına hız kesmeden devam eden Beşiktaş son bombasını patlattı. Yine Fanatik’in haberine göre yeni sezonda yer alacakları 3 kulvarda da başarı hedefleyen Siyah-Beyazlılar, kadrosunu güçlendirmek için büyük bir çalışma başlatmıştı. Sırasıyla; Salih Uçan, Mehmet Topal, Kenan Karaman, Valentin Rosier, Rachid Ghezzal, Alex Teixeira ve Michy Batshuayi transferlerini açıklayan yönetim, stoperde de bombayı patlatmak istiyor. Teknik ekibin, stoper bölgesine ek olarak sağ bek ve ön libero hattında oynama özelliği sebebiyle ısrarla istediği Kaan Ayhan için temaslar hızlandı. İtalya Serie A ekibi Sassoulo’ya yaptığı kiralama önerisi geri çevrilen idareciler, 26 yaşındaki futbolcuyu bonservisiyle almaya karar verdi.