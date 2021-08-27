Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe transfer haberleri! Marcao'ya flaş teklif!

Süper Lig’de galibiyet mücadelesi sürerken bir yandan da transfer için takımlar çalışmalarına devam ediyor. Transfer sezonu bitmeden çalışmalarını tamamlamaya çalışan takımlardan yeni isimler bir bir gelmeye devam ediyor. Galatasaray yollarını ayıracak isimleri belirlerken, Beşiktaş yarım kalan transferi birden bitirmek istiyor. Fenerbahçe’de ise gözler Ekvadorlu futbolcuya çevrildi.

GALATASARAY’DA AYRILIK RÜZGARLARI ESİYOR

Galatasaray’da ayrılık rüzgarları esmeye devam ediyor. Fanatik’in haberine göre Giresun deplasmanında kriz çıkaran Marcao ile yollar ayrılıyor. Saha içinde öfkesine hakim olamayan ve Kerem Aktürkoğlu'na saldıran Brezilyalı yıldıza İtalya'dan Napoli ve Rusya'dan Krasnodar talip oldu.

Napoli'nin 2 milyon euro kiralama ve 8 milyon euro satın alma opsiyonu önerdiği ifade edildi. Krasnodar'ın ise peşin 8 milyon euro teklif ettiği kaydedildi. Galatasaray'ın 10 milyon euro'luk peşin ücret beklediği öğrenildi. Cimbom, Marcao'yu Portekiz Ligi ekibi Chaves'ten Ocak 2019'da 4 milyon euro'ya transfer etmişti.

BEŞİKTAŞ UMUT MERAŞ TRANSFERİNİ BİTİRMEK İSTİYOR Umut Meraş transferinde sona yaklaşan Beşiktaş, Le Havre ile bonservis bedeli konusunda anlaşma aşamasına geldi. Siyah beyazlılar, milli futbolcuyu 2 gün içinde İstanbul’a getirmeyi planlıyor. NTV'nin son dakika haberine göre, ödeme planı konusunda yapılacak son görüşmenin ardından transferin resmiyete kavuşması bekleniyor. 2 sezon önce Bursaspor’dan Le Havre’ye transfer olan Umut, Fransız ekibi ile 57 maça çıktı.

FENERBAHÇE EKVADORLU YILDIZI GÖZÜNE KESTİRDİ Fenerbahçe , golcüde hata yapmamak için titizlikle çalışıyor. Birçok aday belirleyen Sarı-Lacivertliler, bu oyuncularla ilgili detaylı araştırmalar yapıyor. Bu isimlerden biri Felipe Caicedo. Enner Valencia’nın Ekvador Milli Takımı’ndan arkadaşı olan golcü oyuncu, Lazio’nun bu sezonki kadro planlamasında yer almıyor. 32 yaşındaki forvet için hamle yapan ilk takım Genoa oldu, Caicedo’yu senelik 2.2 milyon Euro maaş önerdi. Ancak yıldız futbolcu bunu geri çevirdi. İtalyan basınında yer alan haberlere göre Fenerbahçe, oyuncuyla temasa geçerek şartlarını sordu. Ayrıca yönetimin, tecrübeli golcüyle ilgili olarak hem Valencia’dan hem de Lazio’daki takım arkadaşı Muriç’ten olumlu referanslar aldığı öğrenildi.