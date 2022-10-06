Galatasaray bu masada da var! Haaland için 3 milyon Euro önerilmiş...

Dünya Haaland'ı konuşuyor. Çıktığı her maçta gol atmaya devam eden Norveçli oyuncu şimdiden en iyiler listesine adını yazdırdı. Rekorları ardı ardına kıran Haaland, dün gece de Şampiyonlar Ligi'nde 2 gol atmayı başardı.

REKOR KIRMIŞTI

İngiltere Ligi'nde art arda 3 iç saha maçında 3 gol atan Haaland, kırılması gereken zor bir rekoru eline geçirmişti. İngiltere'de kimsenin kıramadığı bu rekoru ele geçiren Haaland için şimdiden besteler yapılmış durumda.

GALATASARAY İDDİASI

Galatasaray'ın zamanında Molde'ye Haaland için 3 milyon Euro önerdiği ortaya çıktı. Fakat bu 3 milyon Euro taksitler halinde ödeneceği için Molde takımı teklifi reddetmiş ve konu kapanmıştı. Dünya yıldızını bu yüzden elinden kaçıran Galatasaray'da büyük pişmanlık yaşanıyor.