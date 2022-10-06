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Galatasaray bu masada da var! Haaland için 3 milyon Euro önerilmiş...

06.10.2022 07:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu'nda Manchester City, sahasında konuk ettiği Kopenhag'ı 5-0 mağlup etti. Gollerine devam eden Haaland bu maçı da boş geçmedi ve ilk yarıdan rakibine 2 gol kaydetti. Bu gelişmenin ardından sosyal medyada Galatasaray'ın Haaland için zamanında 3 milyon Euro önerdiği ortaya çıktı. O dönem Molde'de forma giyen Haaland için 3 milyon Euro'yu taksitlerle önerek sarı-kırmızılıların teklifi ödeme süresi nedeniyle reddedildiği öğrenildi.

Erling Haaland

Erling Haaland

NOR Norveç
Yaş: 22 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Manchester City
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Dünya Haaland'ı konuşuyor. Çıktığı her maçta gol atmaya devam eden Norveçli oyuncu şimdiden en iyiler listesine adını yazdırdı. Rekorları ardı ardına kıran Haaland, dün gece de Şampiyonlar Ligi'nde 2 gol atmayı başardı.

REKOR KIRMIŞTI

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İngiltere Ligi'nde art arda 3 iç saha maçında 3 gol atan Haaland, kırılması gereken zor bir rekoru eline geçirmişti. İngiltere'de kimsenin kıramadığı bu rekoru ele geçiren Haaland için şimdiden besteler yapılmış durumda.

GALATASARAY İDDİASI

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Galatasaray'ın zamanında Molde'ye Haaland için 3 milyon Euro önerdiği ortaya çıktı. Fakat bu 3 milyon Euro taksitler halinde ödeneceği için Molde takımı teklifi reddetmiş ve konu kapanmıştı. Dünya yıldızını bu yüzden elinden kaçıran Galatasaray'da büyük pişmanlık yaşanıyor.

HAALAND FOTOĞRAFLARI

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