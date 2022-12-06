Galatasaray cephesinden resmi açıklama "Ronaldo Galatasaray'da oynamayı ister"

"HER ŞEY OLABİLİR"

Kırmızı, konuşmasına şöyle devam etti: "Gönlümüzde tabii ki Cristiano Ronaldo gibi bir futbolcuyu taraftarlarımıza seyrettirmek var ama transferin gerçekleşmesi çok kolay değil. Ronaldo'ya Avrupa'dan ve Körfez ülkelerinden gelen çok daha büyük teklifler var. Arada çok büyük farklar var Kolay değil ama her şey olabilir."