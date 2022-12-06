Galatasaray cephesinden resmi açıklama "Ronaldo Galatasaray'da oynamayı ister"

Manchester United'dan olaylı bir şekilde ayrılmasının ardından henüz resmi olarak bir takım ile sözleşme imzalamayan Portekizli süper yıldız Critstiano Ronaldo için transfer iddialarının ardı arkası kesilmezken, Galatasaray Sportif A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi, Nihat Kırmızı Radyospor katıldığı bir programda Galatasaray'ın gündemine dair açıklamalarda bulunurken, Ronaldo için de dikkat çeken ifadeler kullandı.
İspanyol basını Ronaldo'nun 1 Ocak'tan itibaren Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden Al Nassr forması giyeceğini duyururken, oyuncunun sözleşmesine dair detayları dahi paylaşmıştı.
Nihat Kırmızı katıldığı programda kendisine yöneltilen Ronaldo iddiaları ile ilgili "Galatasaray'a herkes gelmek ister. Arap kulüplerinde çok büyük rakamlar konuşuluyor. Onları veremeyiz ama çok daha düşük bütçelerle de olsa birçok futbolcu Türkiye'de birinci takım olarak Galatasaray'ı seçiyor" dedi.
Kırmızı, konuşmasına şöyle devam etti: "Gönlümüzde tabii ki Cristiano Ronaldo gibi bir futbolcuyu taraftarlarımıza seyrettirmek var ama transferin gerçekleşmesi çok kolay değil. Ronaldo'ya Avrupa'dan ve Körfez ülkelerinden gelen çok daha büyük teklifler var. Arada çok büyük farklar var Kolay değil ama her şey olabilir."
Erden Timur'un "Hayal edilemeyecek isimle görüşüyoruz" açıklamasını hatırlatan Kırmızı, "Erden Bey'in söyledikleri doğru. Gönlümüzde her zaman Galatasaray taraftarına en iyisini izletmek var. Bugün ilgimiz olmaz yarın bambaşka şeyler olabilir. Bugün ilgimiz olur yarın çok daha iyisiyle başka şeyler olur" diye konuştu.
"Bence şartlar oluşursa Ronaldo da Körfez ülkelerinden birinde oynamaktansa Galatasaray'da oynamayı ister" diyen Nihat Kırmızı, Radyospor'da söylediği sözlerin bazı sosyal medya hesaplarında çarpıtılması üzerine bir açıklama yaptı. Direkt olarak "Ronaldo Galatasaray'a gelmek istiyor" bir söyleminin olmadığını belirten Kırmızı şunları söyledi: "Bugün Katar’daki Dünya kupası'nda olmam vesilesiyle Radyospor’a bağlanarak yaptığım kısa sohbette 'Ronaldo Galatasaray’a gelmek istiyor' gibi bir ifadem olmamıştır. Neden olduğu anlaşılamayan biçimde sosyal medyada böyle bir ifade kullandığım yazılmaktadır. Bu haberler ve paylaşımlar tamamen gerçek dışıdır. Bu tür haberlere itibar edilmemesini rica ederim."