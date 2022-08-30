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Galatasaray'da 2. Falcao krizi! 10 milyon Euro havaya uçtu

30.08.2022 17:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika... Yeni sezonda Okan Buruk ile mutlak şampiyonluk hedefleyen Galatasaray son oynadığı Trabzonspor derbisinden golsüz beraberlikle ayrılırken, ilk 4 haftada yalnızca 2 gol kaydedebildi. Sarı-Kırmızılılar'da özellikle forvet hattındaki eksiklik dikkat çekerken, büyük umutlarla transfer edilen ancak beklentileri karşılayamayan Seferovic ile alakalı yeni gelişmeler yaşanıyor. İşte detaylar...

Haris Seferovic

Haris Seferovic

İSV İsviçre
Yaş: 30 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Yeni sezon öncesi yaptığı transferlerle adından en çok söz ettiren ekiplerin başında gelen Galatasaray, şu ana kadar kadrosunu Abdülkerim Bardakcı, Kazımcan Karataş, Sergio Oliviera, Leo Dubois, Seferovic, Fredrik Midtsjö, Torreira ve Mertens gibi isimlerle güçlendirdi.

EN AZ 3 TRANSFER...

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Yeni hocası Okan Buruk ile mutlak şampiyonluk hedefleyen Sarı-Kırmızılılar, ligde şu ana kadar çıktığı 4 karşılaşmadan 2 galibiyet 1 beraberlik 1 de mağlubiyet alırken, 4 haftalık süreçte yalnızca 2 gol kaydetti. Galatasaray'da özellikle hücum bölgesine yapılan takviyeler beklentilerin altında kalırken, son hafta oynanan Trabzonspor derbisinin ardından açıklamalarda bulunan Okan Buruk, 3 transfer daha yapılacağını bu isimler için çalışmaların yoğun şekilde sürdüğünün altını çizmişti.

GOLCÜ ALINACAK

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Türkiye'de 8 Eylül'e kadar sürecek transfer tescil dönemi öncesi kadrosunu güçlendirecek olan Sarı-Kırmızılılar'ın öncelikli olarak forvet bölgesinin yanı sıra stoper, sol bek ve kanat bölgelerine de takviye yapması bekleniyor.

SEFEROVIC KRİZİ!

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Sarı-Kırmızılı ekibin Portekiz ekibi Benfica'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı 30 yaşındaki golcü oyuncu Seferovic, sezon öncesi hazırlık maçlarında attığı gollerle taraftarları oldukça heyecanlandırsa da Süper Lig'deki performansıyla ciddi anlamda hayal kırıklığı yaratmış durumda.

2. FALCAO VAKASI...

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Seferovic'in Galatasaray ile yaptığı sözleşmede bulunan '20 maça çıkarsa sözleşmesi otomatik olarak uzar' maddesi Galatasaray yönetimini düşündürürken, Bosnalı oyuncu şimdiden 4 maça çıktı ve 16 kez daha sarı-kırmızılı formayı giyerse sözleşmesi otomatik olarak uzayacak. Bu durumda opsiyon maddesi de devre girecek ve Cim-Bom Seferovic’in bonservisini 2.5 milyon Euro'ya alacak. Seferovic ise 3 sene daha 2.3 milyon Euro kazanmaya devam edecek.

Galatasaray, Süper Lig’de geride kalan 4 haftada sadece iki kez fileleri sarsıp 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alırken, Seferovic bütün maçlarda ilk 11’de başlamasına rağmen ağları havalandırmayı başaramadı.

SEFEROVIC FOTOĞRAFLARI

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