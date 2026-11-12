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Galatasaray'da bir kaos daha! Osimhen'e 'kronik' demişti: Taraftar istifa kampanyası başlattı

Galatasaray İkinci Başkanı Mehmet Cibara'nın Victor Osimhen'in sakatlığı için kullandığı “kronik” ifadesi gündem oldu. Taraftarların istifa çağrısında bulunduğu Cibara, tepkilerin ardından açıklamasını düzelterek yıldız futbolcunun kronik bir hastalığı olmadığını söyledi.

Galatasaray'da bir kaos daha! Osimhen'e 'kronik' demişti: Taraftar istifa kampanyası başlattı
Cevdet Berker İşleyen

Geçtiğimiz günlerde Metin Öztürk ve Abdullah Kavukcu'nun istifalarıyla gündeme gelen Galatasaray'da kasım ayı olağan Divan Kurulu toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya başkan Dursun Özbek, COP31 İklim Zirvesi'nde bulunması nedeniyle katılmadı. Kürsüye çıkan İkinci Başkan Mehmet Cibara'nın Victor Osimhen'in sakatlığıyla ilgili sözleri ise gündeme damga vurdu.

ÖZBEK TOPLANTIDA YER ALMADI

Galatasaray da bir kaos daha! Osimhen e kronik demişti: Taraftar istifa kampanyası başlattı 1

Sarı-kırmızılı kulübün kasım ayı Divan Kurulu toplantısında başkan Dursun Özbek hazır bulunmadı. Özbek'in COP31 İklim Zirvesi'nde olması nedeniyle katılamadığı toplantıda kulübün İkinci Başkanı Mehmet Cibara açıklamalarda bulundu.

CİBARA'DAN 'KRONİK' ÇIKIŞI!

Galatasaray da bir kaos daha! Osimhen e kronik demişti: Taraftar istifa kampanyası başlattı 2

Mehmet Cibara, Victor Osimhen ve Rafael Leao'nun yaşadığı sakatlıkların Galatasaray'ın saha zemininden kaynaklandığı yönündeki iddialara değindi. İki futbolcunun sakatlıklarının farklı nedenlere dayandığını belirten Cibara, Osimhen hakkında kullandığı ifadelerle dikkat çekti.

Cibara, "Sakatlıklar sahadan oldu diye bir şey yok. Hiç alakası yok. Leao'nun sakatlığı bambaşka, Osimhen'in sakatlığı kronik bir şey. Onun daha fazlasını söylemeyeyim. Milli maç arasındayız çünkü." dedi.

CİBARA SÖZLERİNİ DÜZELTTİ

Galatasaray da bir kaos daha! Osimhen e kronik demişti: Taraftar istifa kampanyası başlattı 3

Tepkilerin büyümesi üzerine yeniden açıklama yapan Mehmet Cibara, kronik ifadesini yanlış kullandığını belirterek sözlerini düzeltti. Tıbbi terimleri karıştırdığını söyleyen Cibara, Osimhen'in herhangi bir kronik hastalığının bulunmadığını vurguladı.

Cibara, "Kusura bakmayın. Ben yüksek makine mühendisiyim. Tıbbi bir yanlış terim kullandım. Akut yerine kronik demişim. Onu düzeltmek istedim. Osimhen'in kronik hastalığı yok. İçiniz rahat olsun." açıklamasında bulundu.

TARAFTARLAR İSTİFA ÇAĞRISINDA BULUNDU

Galatasaray da bir kaos daha! Osimhen e kronik demişti: Taraftar istifa kampanyası başlattı 4

Cibara'nın Osimhen'in sakatlığı için kullandığı kronik ifadesi, Galatasaray taraftarlarının tepkisini çekti. Özellikle sosyal medya üzerinden açıklamaya tepki gösteren sarı-kırmızılı futbolseverler, İkinci Başkan Mehmet Cibara'yı istifaya davet etti.

İŞTE SOSYAL MEDYADAKİ TEPKİLER

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Galatasaray'da bir kaos daha! Osimhen'e 'kronik' demişti: Taraftar istifa kampanyası başlattı G1
Galatasaray'da bir kaos daha! Osimhen'e 'kronik' demişti: Taraftar istifa kampanyası başlattı G2
Galatasaray'da bir kaos daha! Osimhen'e 'kronik' demişti: Taraftar istifa kampanyası başlattı G3
Galatasaray'da bir kaos daha! Osimhen'e 'kronik' demişti: Taraftar istifa kampanyası başlattı G4
Galatasaray'da bir kaos daha! Osimhen'e 'kronik' demişti: Taraftar istifa kampanyası başlattı G5
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