Galatasaray'da bir kaos daha! Osimhen'e 'kronik' demişti: Taraftar istifa kampanyası başlattı

Geçtiğimiz günlerde Metin Öztürk ve Abdullah Kavukcu'nun istifalarıyla gündeme gelen Galatasaray'da kasım ayı olağan Divan Kurulu toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya başkan Dursun Özbek, COP31 İklim Zirvesi'nde bulunması nedeniyle katılmadı. Kürsüye çıkan İkinci Başkan Mehmet Cibara'nın Victor Osimhen'in sakatlığıyla ilgili sözleri ise gündeme damga vurdu.

ÖZBEK TOPLANTIDA YER ALMADI

Sarı-kırmızılı kulübün kasım ayı Divan Kurulu toplantısında başkan Dursun Özbek hazır bulunmadı. Özbek'in COP31 İklim Zirvesi'nde olması nedeniyle katılamadığı toplantıda kulübün İkinci Başkanı Mehmet Cibara açıklamalarda bulundu.

CİBARA'DAN 'KRONİK' ÇIKIŞI!

Mehmet Cibara, Victor Osimhen ve Rafael Leao'nun yaşadığı sakatlıkların Galatasaray'ın saha zemininden kaynaklandığı yönündeki iddialara değindi. İki futbolcunun sakatlıklarının farklı nedenlere dayandığını belirten Cibara, Osimhen hakkında kullandığı ifadelerle dikkat çekti.

Cibara, "Sakatlıklar sahadan oldu diye bir şey yok. Hiç alakası yok. Leao'nun sakatlığı bambaşka, Osimhen'in sakatlığı kronik bir şey. Onun daha fazlasını söylemeyeyim. Milli maç arasındayız çünkü." dedi.

CİBARA SÖZLERİNİ DÜZELTTİ

Tepkilerin büyümesi üzerine yeniden açıklama yapan Mehmet Cibara, kronik ifadesini yanlış kullandığını belirterek sözlerini düzeltti. Tıbbi terimleri karıştırdığını söyleyen Cibara, Osimhen'in herhangi bir kronik hastalığının bulunmadığını vurguladı.

Cibara, "Kusura bakmayın. Ben yüksek makine mühendisiyim. Tıbbi bir yanlış terim kullandım. Akut yerine kronik demişim. Onu düzeltmek istedim. Osimhen'in kronik hastalığı yok. İçiniz rahat olsun." açıklamasında bulundu.

TARAFTARLAR İSTİFA ÇAĞRISINDA BULUNDU

Cibara'nın Osimhen'in sakatlığı için kullandığı kronik ifadesi, Galatasaray taraftarlarının tepkisini çekti. Özellikle sosyal medya üzerinden açıklamaya tepki gösteren sarı-kırmızılı futbolseverler, İkinci Başkan Mehmet Cibara'yı istifaya davet etti.