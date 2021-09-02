SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Galatasaray'da Falcao'dan sonra Babel de ayrılıyor

Galatasaray'da Falcao'dan sonra Babel de ayrılıyor

02.09.2021 14:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Maliyeti yüksek oyuncuları gönderme kararı alan Galatasaray, Falcao'dan sonra Ryan Babel'i de gözden çıkardı. Sarı kırmızılılar, Hollandalı futbolcuyla karşılıklı anlaşarak yolları ayırmak istiyor.

Galatasaray'da Radamel Falcao'nun sözleşmesinin feshedilmesinin ardından Ryan Babel de takıma veda etmeye hazırlanıyor.

Eski takımı Kasımpaşa ile görüşen tecrübeli futbolcu, sarı-kırmızılı kulübün maaşının yarısını ödemeyi kabul etmesi halinde Florya'dan ayrılacak.

Galatasaray'dan yıllık 2.5 milyon Euro net maaş alan Hollandalı futbolcu, Kasımpaşa ile 1.5 milyon Euro seviyesinde ek olarak bonuslu sözleşme olacak şekilde görüşmelerde bulunuyor.

Kısa bir süre önce "Evime dönüyorum" paylaşımı yaparak Kasımpaşa'ya döneceğini ima eden Ryan Babel'in sözleşmesi bu sezon sonunda sona eriyor. Galatasaray forması altında 42 maça çıkan Ryan Babel, 14 gol, 6 asistlik bir performans sergiledi.

(SPORX)

SÜPER LİG'DE BİTEN TRANSFERLER

BURAK KAPACAK

BURAK KAPACAK
Bursaspor --> Fenerbahçe

EMİN ORTAKAYA

EMİN ORTAKAYA
Gençlerbirliği --> Fenerbahçe

SACHA BOEY

SACHA BOEY
Rennes --> Galatasaray

ALEXANDRU CICALDAU

ALEXANDRU CICALDAU
Universitatea Craiova --> Galatasaray

AHMED MUSA

AHMED MUSA
Kano Pillars --> Fatih Karagümrük
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Futbol Kulübü Ryan Babel Radamel Falcao
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 1 yorum
MALİYETİ YÜKSEK OLANLARI GÖNDERMEKTE SAMİMİYSENİZ FATİH TERİMDEN BAŞLAYACAKSINIZ

En Çok Okunan Haberler

Tarih verildi! Koronavirüsle mücadelede yeni tedbirler kapıda

Tarih verildi! Koronavirüsle mücadelede yeni tedbirler kapıda

Ferhan Şensoy'a veda! Dikkat çeken Galatasaray detayı

Ferhan Şensoy'a veda! Dikkat çeken Galatasaray detayı

Pereira'dan Muriqi transferine onay

Pereira'dan Muriqi transferine onay

Altay Bayındır'ın ısrarı kameralara yansıdı

Altay Bayındır'ın ısrarı kameralara yansıdı

F.Bahçe yeni forvetini İstanbul'a getirdi

F.Bahçe yeni forvetini İstanbul'a getirdi

Ronaldo rakibine tokat attı! İşte o anlar

Ronaldo rakibine tokat attı! İşte o anlar

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Sergen Yalçın'dan dobra dobra açıklamalar

Sergen Yalçın'dan dobra dobra açıklamalar

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Galatasaray'dan Rizespor'a cevap

Galatasaray'dan Rizespor'a cevap

Messi'nin yerine Türk yıldız geliyor!

Messi'nin yerine Türk yıldız geliyor!

Fatih Terim'den flaş transfer mesajları!

Fatih Terim'den flaş transfer mesajları!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.