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Galatasaray'da ikinci Wanda Nara krizi istenmiyor! Grup seks skandalıyla gündeme gelen Jovic'in eşi yönetimin kafasını karıştırdı

01.02.2023 16:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Transferde oldukça hareketli günler geçiren Galatasaray, son olarak Seferovic ve van Aanholt ile yollarını ayırırken Kaan Ayhan'ı kadrosuna katmıştı. Sarı-Kırmızılılar'ın listesindeki bir diğer isim ise Fiorentina'da forma giyen Jovic. Taraftarı oldukça heyecanlandıran isim için temaslarını sürdüren Galatasaray, ince eleyip sık dokuyor. İşte detaylar...

Luka Jovic

Luka Jovic

SIR Sırbistan
Yaş: 26 / Pozisyon Forvet
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12 Ocak'ta başlayan ara transfer dönemi en verimli şekilde çalışmalarına devam eden Galatasaray hareketli günler geçiriyor. Sarı-Kırmızılılar'da Kaan Ayhan kadroya katılırken, Seferovic ve van Aanholt gibi isimlerle yollar ayrılmıştı.

Birçok isimle görüşme halinde olan Sarı-Kırmızılı yönetimin taraftarı en çok heyecanlandıran teması ise Luka Jovic oldu. Real Madrid, Benfica ve bir çok kulübün formasını giymiş olan Jovic, İtalyan ekibi Fiorentina'da kariyerini sürdürüyor.

AYRILIĞA SICAK

AYRILIĞA SICAK

Fiorentina'nın bedelsiz olarak transfer ettiği 25 yaşındaki oyuncuyu yıllık ücreti karşılığında renklerine bağlamayı planlayan Galatasaray, teklifini İtalyanlar'a iletirken, Duvan Zapata'yı listesine alan Çizme ekibi de Jovic'in ayrılığına sıcak bakıyor.

REAL'DE BEKLENTİLER KARŞILAŞMADI

REAL'DE BEKLENTİLER KARŞILAŞMADI

Bundesliga ekiplerinden Eintracht Frankfurt'ta gösterdiği performansla 2019 yılında İspanyol devi Real Madrid'e 63 milyon Euro'ya transfer olan Luka Jovic, burada beklentilerin altında bir performans gösterince Fiorentina'nın yolunu tutmuştu. Sırp golcü, sezon başında dahil olduğu İtalyan ekibinde 27 maçta görev yapıp 7 gol, 2 asistlik performans sergiledi.

GRUP SEKS SKANDALIYLA GÜNDEM OLMUŞTU 

GRUP SEKS SKANDALIYLA GÜNDEM OLMUŞTU 

Katar'da oynanan Dünya Kupası öncesi Sırbistan Milli Takımı'ndaki grup seks skandalı patlak verirken, milli takımdan Vlahovic ve Gudelj, Rajkovic ve Jovic'in eşleriyle kampta birlikte olduğu, iddiaları gündeme bomba gibi düşmüştü. İddiaya göre; forvet Vlahovic, yedek kaleci Rajkovic'in karısı Ana Cakic'le; Gudelj ise Jovic'in eşi Sofija Milosevic'le birlikte oldu. Bu çarpıcı iddianın ardından Sırbistan Milli Takımı'nda Gudelj ve Jovic'in de yumruk yumruğa kavga ettiği öğrenildi.

İKİNCİ WANDA NARA OLAYI İSTENMİYOR 

İKİNCİ WANDA NARA OLAYI İSTENMİYOR 

Galatasaray yönetimi ise Jovic için çıkan bu olayların ardından ikinci bir Wanda Nara olayı yaşamamak adına ince eleyip sık dokuyor. Sezon başında PSG'den kiralık olarak kadroya katılan Icardi'nin ilk geldiği dönem ayrıldığı eşi Wanda Nara ile yaşadığı problemli ilişki oyununu olumsuz yönde etkilemişti.

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