Galatasaray'da ikinci Wanda Nara krizi istenmiyor! Grup seks skandalıyla gündeme gelen Jovic'in eşi yönetimin kafasını karıştırdı

GRUP SEKS SKANDALIYLA GÜNDEM OLMUŞTU

Katar'da oynanan Dünya Kupası öncesi Sırbistan Milli Takımı'ndaki grup seks skandalı patlak verirken, milli takımdan Vlahovic ve Gudelj, Rajkovic ve Jovic'in eşleriyle kampta birlikte olduğu, iddiaları gündeme bomba gibi düşmüştü. İddiaya göre; forvet Vlahovic, yedek kaleci Rajkovic'in karısı Ana Cakic'le; Gudelj ise Jovic'in eşi Sofija Milosevic'le birlikte oldu. Bu çarpıcı iddianın ardından Sırbistan Milli Takımı'nda Gudelj ve Jovic'in de yumruk yumruğa kavga ettiği öğrenildi.