SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu depremi! Bina bu kez enkaza dönüşebilir...

Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu depremi! Bina bu kez enkaza dönüşebilir...

03.10.2022 13:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'da bu sezon istenilen performansı veremeyen Kerem Aktürkoğlu için taraftarlar homurdanmaya başlamıştı. Skor katkısı verememesinin yanında silik bir performans ortaya koyması sarı-kırmızılı taraftarların sabrını taşırmıştı. Okan Buruk'un da yavaş yavaş gözünden düşen milli oyuncu için Galatasaray'da flaş bir karar verilmek üzere...

Kerem Aktürkoğlu

Kerem Aktürkoğlu

TR Türkiye
Yaş: 24 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Galatasaray
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu gelişmesi yaşanıyor. Bu yıl, geçtiğimiz yıla göre çok düşük bir performans gösteren milli oyuncu için tehlike çanları çalıyor. Forvet mevkisinde birçok alternatif olmasından dolayı forma konusunda yaşanan rekabet Kerem Aktürkoğlu'nu etkileyebilir.

OKAN BURUK'UN SABRI TÜKENDİ

Galatasaray'da skor katkısı veremeyen Kerem Aktürkoğlu için ayın 15'inde deplasmanda oynanacak Kayserispor maçı dönüm noktası olarak adlandırılıyor. Kerem'in yine kötü oynaması halinde bir sonraki hafta yedek kulübesine çekileceği öğrenilen milli oyuncunun devre arasında da takımdan ayrılması gündeme gelecek.

GEÇTİĞİMİZ SEZONDAN ESER YOK

GEÇTİĞİMİZ SEZONDAN ESER YOK
Geçtiğimiz sezon 37 lig maçında 10 gol, 9 asistlik katkı veren Kerem Aktürkoğlu, bu yıl sadece 2 gol atabildi. O golleri de tek bir maçta atmış olması teknik heyetin kafasında soru işaretleri oluşmasına neden oldu.

FORMAYI KAPTIRABİLİR

FORMAYI KAPTIRABİLİR
Kerem Aktürkoğlu'nun Kayserispor maçında yine kötü performans göstermesi halinde formayı Barış Alper Yılmaz'a kaptırması bekleniyor.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Kayserispor Kerem Aktürkoğlu galatasaray 10 sezon buruk
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Kocası ‘yasak aşka’ suçüstü yaptı, Yargıtay son sözü söyledi

Kocası ‘yasak aşka’ suçüstü yaptı, Yargıtay son sözü söyledi

Emeklilik yaşınız 36 ay birden düşebilir!

Emeklilik yaşınız 36 ay birden düşebilir!

Mete Kalkavan, Galatasaray maçına forma giyerek gitti! Eleştiri yağmuru var...

Mete Kalkavan, Galatasaray maçına forma giyerek gitti! Eleştiri yağmuru var...

Taraftar şaşkına döndü! Vodafone Park'a Arda Güler damgası

Taraftar şaşkına döndü! Vodafone Park'a Arda Güler damgası

Beşiktaş efsanesi bile penaltı dedi!

Beşiktaş efsanesi bile penaltı dedi!

Öyle bir şey yaptı ki! Maç önü taraftarları çıldırttı... Büyük tepki

Öyle bir şey yaptı ki! Maç önü taraftarları çıldırttı... Büyük tepki

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Bu özelliklerden birine sahipseniz asla kırmızı et yememelisiniz

Bu özelliklerden birine sahipseniz asla kırmızı et yememelisiniz

Erkekleri yatakta süperstara çeviriyor! Penisi güçlendiriyor

Erkekleri yatakta süperstara çeviriyor! Penisi güçlendiriyor

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Midesi hassas olanlar kesinlikle uzak dursun!

Midesi hassas olanlar kesinlikle uzak dursun!

Kahkaha şov! Garip gülen insanları bir stüdyoda toplayınca...

Kahkaha şov! Garip gülen insanları bir stüdyoda toplayınca...

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.