Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu depremi! Bina bu kez enkaza dönüşebilir...

Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu gelişmesi yaşanıyor. Bu yıl, geçtiğimiz yıla göre çok düşük bir performans gösteren milli oyuncu için tehlike çanları çalıyor. Forvet mevkisinde birçok alternatif olmasından dolayı forma konusunda yaşanan rekabet Kerem Aktürkoğlu'nu etkileyebilir.
OKAN BURUK'UN SABRI TÜKENDİ
Galatasaray'da skor katkısı veremeyen Kerem Aktürkoğlu için ayın 15'inde deplasmanda oynanacak Kayserispor maçı dönüm noktası olarak adlandırılıyor. Kerem'in yine kötü oynaması halinde bir sonraki hafta yedek kulübesine çekileceği öğrenilen milli oyuncunun devre arasında da takımdan ayrılması gündeme gelecek.
GEÇTİĞİMİZ SEZONDAN ESER YOK
Geçtiğimiz sezon 37 lig maçında 10 gol, 9 asistlik katkı veren Kerem Aktürkoğlu, bu yıl sadece 2 gol atabildi. O golleri de tek bir maçta atmış olması teknik heyetin kafasında soru işaretleri oluşmasına neden oldu.
FORMAYI KAPTIRABİLİR
Kerem Aktürkoğlu'nun Kayserispor maçında yine kötü performans göstermesi halinde formayı Barış Alper Yılmaz'a kaptırması bekleniyor.
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