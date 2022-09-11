Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu dünya deviyle anlaştı! İspanyollar yazdı...

Galatasaray'da geçtiğimiz sezonun parlayan yıldızı olan Kerem Aktürkoğlu, bu sezona hiç iyi başlayamadı. Henüz golü ve asisti bulunmayan genç oyuncunun takımdan ayrılmayı kafasına koyduğu iddia edildi.

MAAŞI BÜYÜK SORUN! ZAM YAPILMASINA RAĞMEN YİNE MUTSUZ

Kerem Aktürkoğlu, gösterdiği performansa karşılık daha çok para kazanmak istediğini yakın çevresine söyledi. Sezon başında Kerem'in sözleşmesine iyileştirme yapılmasına rağmen yine de memnun kalmayan genç oyuncu mutsuz durumda.

ATLETICO MADRID İLE GÖRÜŞME YAPIYOR

İspanyol basınında yer alan habere göre; Kerem Aktürkoğlu dünya devi Atletico Madrid ile görüşme halinde. Geçtiğimiz sezonun ortalarında da Atletico ile görüşen fakat sarı-kırmızılıların ısrarıyla takımda kalmaya ikna olan Kerem, bu kez ayrılmayı kafasına koydu. İspanyol yetkililerle görüşüp el sıkışıldığı iddia edilen bu transfer için devre arasında kesinlik kazanacağı yazıldı.