Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu şoku! Gözler Okan Buruk'ta...

Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu şoku yaşanıyor. Takımın en iyi oyuncusu olarak gösterilen Kerem'in bu sezon gösterdiği kötü performansın ardından eleştiri okları çevrilmiş durumda. Transfer sezonu boyunca adı Avrupa'nın birçok kulübüyle anılan Kerem, tercihini Galatasaray'dan yana kullanıp takımdan ayrılmamıştı.

ESKİ HALİNDEN ESER YOK

Geçtiğimiz sezonu 13 gol 13 asistle tamamlayan Kerem'in o performansından eser yok. Okan hocanın da dikkatini çeken bu olayın ardından ne yapılacağı büyük merak konusu oldu. Taraftarların da sosyal medyadan eleştirmeye başladığı Kerem için 1-2 hafta yedek kalma tehlikesi belirdi.