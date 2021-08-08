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Galatasaray'da Luyindama ile yollar ayrılıyor

08.08.2021 11:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Marcao'nun yanına Victor Nelsson'u transfer etmeye hazırlanan Galatasaray'da Luyindama gözden çıkarıldı.

Galatasaray'ın toplamda 8 milyon Euro bonservis bedeli ödeyerek kadrosuna kattığı ve en büyük satış potansiyeli olarak gördüğü Luyindama için resmi teklif bekleniyor.

Geçtiğimiz sezon yaptığı kritik hatalar ile sezona damga vuran ve bu sezon hazırlık kampında da beklenen çıkışı yapamayan Luyindama için gelen transfer tekliflerini değerlendirme kararı alan sarı-kırmızılı yönetim, Kongolu futbolcunun değerini 5 milyon Euro olarak belirledi.

Satış listesine koyulan Luyindama için 4-5 milyon Euro seviyesinde tekliflerle oyuncunun elden çıkarılması planlanırken, yeni transferler için de kaynak oluşturulacak.

"Luyindama olağanüstü oynarken, çaprazının kopması, onu 6-7 ay geriye attı" ifadelerine yer veren Fatih Terim, 27 yaşındaki futbolcunun ayrılığına sıcak bakıyor. Gelecek sezon sözleşmesi bitecek olan Luyindama, Galatasaray kariyerinde 63 maça çıkarken 4 gol ve 2 asistle oynadı.

(SPORX)

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ALEXANDRU CICALDAU
Universitatea Craiova --> Galatasaray

AHMED MUSA

AHMED MUSA
Kano Pillars --> Fatih Karagümrük
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Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Galatasaray Futbol Kulübü Christian Luyindama
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