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Galatasaray'da Sacha Boey için şaşırtan iddia! 1 milyon Euro'luk teklif kabul edilmiş

23.09.2022 12:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'da sezona bomba gibi bir giriş yapan Sacha Boey için sarı-kırmızılı yönetim harekete geçti. Sözleşmesinin uzatılması için devreye giren Galatasaraylı yöneticiler, devre arasında Sacha'nın mukavelesini yenileyecek. Fransız oyuncu için ortaya atılan iddia ise taraftarları çıldırttı. Sezon başında Metz’den gelen 1 milyon Euro’luk teklife "evet'' diyen sarı-kırmızılı yönetim, Boey'in takımdan ayrılmak istememesi nedeniyle Metz ile anlaşamadığı ortaya çıktı.

Galatasaray'da parlayan oyuncuların başında gelen Sacha Boey için sarı-kırmızılı yönetim düğmeye bastı. Gösterdiği performansla Avrupa'da birçok kulübün dikkatini çeken Sacha Boey, şimdiden radara takıldı. Galatasaray yönetimi de geç kalmadan genç oyuncunun sözleşmesini yenileme kararı aldı.

1 MİLYON EURO'LUK TEKLİF KABUL EDİLMİŞ

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Sezon başında kadro dışı bırakılan ve takımda düşünülmeyen Sache Boey için Fransız kulübü Metz'in Galatasaray'a 1 milyon Euro'luk bonservis bedeli teklif ettiği iddia edildi. Sarı-kırmızılı yönetimin bu teklifi kabul ettiği fakat Boey'in gitmek istememesi nedeniyle transferin suya düştüğü öğrenildi. Bu haberi duyan Galatasaray taraftarı Dursun Özbek yönetimine bir hayli tepki gösterdi. (Fanatik)

SERBEST KALMA MADDESİ KOYULACAK

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Sacha Boey'i kulüpte tutabilmek için farklı bir yöntem izlenecek. Genç oyuncunun potansiyelli olmasından dolayı serbest kalma maddesi koymayı planlayan sarı-kırmızılı yöneticiler, bu bedelin ödendiği taktirde Sacha'yı mecburen bırakacak. Aksi halde sözleşme yenilemeye yaklaşmayacak olan Sacha Boey için böyle bir yol izlenecek. Fransız oyuncunun serbest kalma bedelinin 12 milyon Euro civarında olması bekleniyor.

SACHA BOEY FOTOĞRAFLARI

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