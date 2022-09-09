Galatasaray'da şov sürüyor! Şimdiden anlaşıldı... İşte Aslan'ın ocak transferi

Süper Lig'de transfer tescil dönemi dün itibarıyla resmen kapanmış durumda. Transfer dönemi boyunca kulüpler birçok transfere imza atarak kadrolarını güçlendirmişti. Transfer sezonunun açık ara şampiyonu Galatasaray olurken, özellikle son günlerde kadrosuna kattığı 5 isimle gerek yurt için gerekse yurt dışında çok ses getirmişti.

ŞOV ARA TRANSFERDE SÜRECEK!

Sarı-Kırmızılılar 83 gün süren transfer dönemini kadrosuna kattığı 13 isimle tamamlarken, özellikle transferin son gününde flaş bir şeklide açıklanan Icardi, Milot Rashica, Juan Mata, Yusuf Demir ve Mathias Ross Jensen isimleriyle taraftarını adeta mest etmişti. Kadroya kattığı isimler kadar, kadrodan ayrılan isimlerle de oldukça ses getiren Sarı-Kırmızılı yönetimin yaptığı bu transfer şovu ocak ayında da sürecek gibi görünüyor.

İMZA AN MESELESİYDİ...

İtalyan haber kaynağı Corriere dello Sport'un haberine göre; Roma'nın hafta başında takımdan ayrılmasına izin veriği Uruguaylı sol bek Matias Vina, transferin son saatlerinde Galatasaray ile sözleşme imzalamaya çok yakındı...

OCAK'TA GALATASARAY'DA!

24 yaşındaki oyuncu için taraflar hızlı bir görüşme gerçekleştirse de kulüplerin bazı pürüzler nedeniyle anlaşma sağlayamadığı ancak müzakerelerin ocak ayında devam etmesi ve transferin gerçekleşmesi için prensip anlaşmasına vardığı öğrenilirken, Vina'nın Galatasaray'a transfer olacağı bildirildi.

MATIAS VINA KİMDİR?

Matias Vina, Serie A ekiplerinden Roma takımında forma giyiyor. Vina, 09 Kasım 1997 tarihinde Uruguay'da dünyaya gelmiştir. 176 cm boyunda ve 70 kilo olan Matias Vina, Sol ayağını kullanmaktadır. Roma ile bu sezon ligde henüz forma giyme şansı bulamadı.