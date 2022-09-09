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Galatasaray'dan ayrılan Emre Akbaba'nın yeni maaşı hayrete düşürdü!

09.09.2022 11:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'dan transferin son günü ayrılarak Adana Demirspor'a imza atan Emre Akbaba sosyal medyada gündem oldu. Okan Buruk'un planları arasında yer almaması nedeniyle takımdan ayrılan Emre Akbaba'nın Adana Demirspor'da kazanacağı para taraftarı şaşırttı. Sarı-kırmızılılardan yıllık 8 milyon TL garanti ücret kazanan 30 yaşındaki Emre Akbaba, yeni takımından 3 katından daha fazla maaş alacak. Taraftarlar bu konuyla ilgili sosyal medyada yüzlerce tweet attı...

Emre Akbaba

Emre Akbaba

TR Türkiye
Yaş: 30 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Adana Demirspor
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Galatasaray'da yapılan orta saha ve kanat transferlerinin ardından forma giyme ihtimali neredeyse kalmayan Emre Akbaba takımdan ayrılmak istedi. Sarı-kırmızılı yönetimin de yeşil ışık yaktığı bu ayrılık saatler içinde gerçekleşti. Emre Akbaba'nın yanında sarı-kırmızılı takımda Taylan Antalyalı, Emre Kılınç, Luyindama, Ömer Bayram, Oğulcan Çağlayan ile de yollar ayrıldı.

ALANYASPOR VE FATİH KARAGÜMRÜK'Ü REDDETTİ

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Galatasaray'dan ayrılan Emre Akbaba, menajerine kendisine kulüp bulması için talimat vermişti. Alanyaspor, Fatih Karagümrük ve Adana Demirspor'un istediği Emre Akbaba, tercihini Adana temsilcisinden yana kullandı.

500 BİN EURO BONSERVİS ÖDECENEK

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Adana Demirspor, Emre Akbaba transfer için Galatasaray'a 500 bin Euro bonservis bedeli ödeyecek. Bunun yanında sonraki satışından da sarı-kırmızılılar %50 pay alacak.

KAZANACAĞI PARA DUDAK UÇUKLATTI

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Galatasaray'da yıllık 8 milyon TL kazanan Emre Akbaba, Adana Demirspor ile astronomik bir ücret ile anlaşma sağladı. Alanyaspor ve Karagümrük'ün tekliflerini az bulduğu için reddeden 30 yaşındaki Emre Akbaba, Adana Demirspor ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı. Emre Akbaba'nın maaşının 20 milyon TL'den fazla olacağı öğrenildi. Ayrıca sözleşmesinde çeşitli bonusların da olduğu gelen haberler arasında. (Fanatik)

SOSYAL MEDYA YIKILDI! ''DÜNYANIN EN BÜYÜK KULÜBÜNE Mİ GİTTİ?"

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Sosyal medyada bu haberi gören taraftarlar, Emre Akbaba'nın maaşına atıfta bulundu. Bazı taraftarlar verilecek maaşı çok buldu ve "Dünyanın en büyük kulübüne mi gitti? Bu paraları ancak onlar verebilir" şeklinde yorumlar yaptı.

EMRE AKBABA FOTOĞRAFLARI

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Anahtar Kelimeler:
Adana Demirspor Emre Akbaba galatasaray
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