Galatasaray'dan ayrılan Emre Akbaba'nın yeni maaşı hayrete düşürdü!

Galatasaray'da yapılan orta saha ve kanat transferlerinin ardından forma giyme ihtimali neredeyse kalmayan Emre Akbaba takımdan ayrılmak istedi. Sarı-kırmızılı yönetimin de yeşil ışık yaktığı bu ayrılık saatler içinde gerçekleşti. Emre Akbaba'nın yanında sarı-kırmızılı takımda Taylan Antalyalı, Emre Kılınç, Luyindama, Ömer Bayram, Oğulcan Çağlayan ile de yollar ayrıldı.

ALANYASPOR VE FATİH KARAGÜMRÜK'Ü REDDETTİ

Galatasaray'dan ayrılan Emre Akbaba, menajerine kendisine kulüp bulması için talimat vermişti. Alanyaspor, Fatih Karagümrük ve Adana Demirspor'un istediği Emre Akbaba, tercihini Adana temsilcisinden yana kullandı.

500 BİN EURO BONSERVİS ÖDECENEK

Adana Demirspor, Emre Akbaba transfer için Galatasaray'a 500 bin Euro bonservis bedeli ödeyecek. Bunun yanında sonraki satışından da sarı-kırmızılılar %50 pay alacak.

KAZANACAĞI PARA DUDAK UÇUKLATTI

Galatasaray'da yıllık 8 milyon TL kazanan Emre Akbaba, Adana Demirspor ile astronomik bir ücret ile anlaşma sağladı. Alanyaspor ve Karagümrük'ün tekliflerini az bulduğu için reddeden 30 yaşındaki Emre Akbaba, Adana Demirspor ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı. Emre Akbaba'nın maaşının 20 milyon TL'den fazla olacağı öğrenildi. Ayrıca sözleşmesinde çeşitli bonusların da olduğu gelen haberler arasında. (Fanatik)

SOSYAL MEDYA YIKILDI! ''DÜNYANIN EN BÜYÜK KULÜBÜNE Mİ GİTTİ?"

Sosyal medyada bu haberi gören taraftarlar, Emre Akbaba'nın maaşına atıfta bulundu. Bazı taraftarlar verilecek maaşı çok buldu ve "Dünyanın en büyük kulübüne mi gitti? Bu paraları ancak onlar verebilir" şeklinde yorumlar yaptı.