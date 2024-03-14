Galatasaray'dan ayrılan Sacha Boey'un Almanya macerası kısa sürüyor! Süper Lig devi şimdiden kancayı attı bile...

Bayern Münih, sağ bek bölgesindeki kalabalık nedeniyle Sacha Boey ile yollarını ayırabilir. Galatasaray'dan transfer olduktan sonra beklenilen performansı ortaya koyamayan Fransız oyuncunun Almanya kariyeri kısa süreceğe benziyor...

SEZON SONUNDA YOLLAR AYRILACAK

Sacha Boey ile sezon sonunda yolları ayırma kararı alan Alman devi şimdiden görüşmelere başladı. Özellikle Manchester United ve Arsenal'in yakından ilgilendiği Sacha Boey için sezon sonu beklenecek.

FENERBAHÇE DEVREDE FAKAT...

Türkiye'den Fenerbahçe'nin devrede olduğu aktarıldı. Ferdi Kadıoğlu'nun sezon sonunda takımdan ayrılacağından dolayı bu bölgeye net bir transfer yapmak isteyen sarı-lacivertliler, Bayern Münih yöneticilerine haber yolladı. Fenerbahçe'ye sıcak bakmayan Sacha Boey transferi şimdilik zor görünürken sezon sonunda yeniden bir girişim yapılacak.

