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Galatasaray'dan ayrılan Sacha Boey'un Almanya macerası kısa sürüyor! Süper Lig devi şimdiden kancayı attı bile...

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
14.03.2024 07:41
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Bayern Münih, sağ bek bölgesindeki kalabalık nedeniyle Sacha Boey ile yollarını ayırabilir. Alman basınında yer alan haberde; Manchester United ve Arsenal oyuncunun durumuyla yakından ilgilenirken, Fenerbahçe'nin de nabız yokladığı ifade edildi. Çıkan bu haber sonrasında Galatasaray ve Fenerbahçeli taraftarlar Sacha Boey ile ilgili birçok yorumda bulundu.

Sacha Boey

Sacha Boey

FRA Fransa
Yaş: 24 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Bayern Münih
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Bayern Münih, sağ bek bölgesindeki kalabalık nedeniyle Sacha Boey ile yollarını ayırabilir. Galatasaray'dan transfer olduktan sonra beklenilen performansı ortaya koyamayan Fransız oyuncunun Almanya kariyeri kısa süreceğe benziyor...

SEZON SONUNDA YOLLAR AYRILACAK

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Sacha Boey ile sezon sonunda yolları ayırma kararı alan Alman devi şimdiden görüşmelere başladı. Özellikle Manchester United ve Arsenal'in yakından ilgilendiği Sacha Boey için sezon sonu beklenecek.

FENERBAHÇE DEVREDE FAKAT...

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Türkiye'den Fenerbahçe'nin devrede olduğu aktarıldı. Ferdi Kadıoğlu'nun sezon sonunda takımdan ayrılacağından dolayı bu bölgeye net bir transfer yapmak isteyen sarı-lacivertliler, Bayern Münih yöneticilerine haber yolladı. Fenerbahçe'ye sıcak bakmayan Sacha Boey transferi şimdilik zor görünürken sezon sonunda yeniden bir girişim yapılacak.

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