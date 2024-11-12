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Galatasaray'dan ayrılarak Benfica'da harikalar yaratan Kerem Aktürkoğlu'ndan canlı yayında itiraflar! "Bana kimse inanmazken..."

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
12.11.2024 21:34
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Galatasaray'dan ayrılarak Benfica'nın yolunu tutan ve yeni takımında müthiş işlere imza atan Kerem Aktürkoğlu, verdiği bir röportajda dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Kerem Aktürkoğlu

Kerem Aktürkoğlu

TR Türkiye
Yaş: 26 / Pozisyon Orta Saha
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Galatasaray'dan Portekiz ekibi Benfica'ya transfer olan ve yeni takımında oynamaya başladığı günden bu yana adeta takımı sırtlayan ve müthiş performans gösteren Kerem Aktürkoğlu, TRT Spor'da katıldığı canlı yayında açıklamalarda bulundu.

İŞTE KEREM AKTÜRKOĞLU'NUN O SÖZLERİ...

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"PORTEKİZ'E ALIŞTIM" 

"PORTEKİZ'E ALIŞTIM" 

"Alıştım. Şöyle, benim zaten profesyonel hayatım başladığından bu yana, 10 yıldan beri hayatımı buna göre devam ettiriyorum, profesyonel bir şekilde. Sürekli profesyonel hayata alıştığım için, alışma sürecinde bir sıkıntı yaşamadım, buradaki adaptasyonum da hızlı gelişti. Daha mutlu, daha başarılı bir şekilde ilerletiyor bu da beni."

"TATİL FIRSATIM OLMADI" 

"TATİL FIRSATIM OLMADI" 

"Gezme fırsatım çok fazla olmadı. 3 günde bir maç oynuyoruz ve milli takım araları da oldu. Çok fazla tatil yapma fırsatım olmadı."

"UMARIM DEVAM EDER" 

"UMARIM DEVAM EDER" 

"Ben Galatasaray'dayken de topa sahip olan bir takımda oynuyordum ve top bizde olduğu için, topla sürekli temas halinde olduğum için daha kreatif oluyordum. Benfica da aynı şekilde oynayan bir takım. Benfica'ya geldikten sonra da güzel bir başlangıçla başladım. Güzel bir başlangıç yaptım. Bu futbola alışık olduğum için çok yabancılık çekmedim ama bunda taraftarların, takım arkadaşlarımın da etkisi çok büyük. Hiçbir şekilde bana yabancılık hissetirmediler. Umarım bu şekilde devam eder."

"ÇOK ETKİLENDİM" 

"ÇOK ETKİLENDİM" 

"Herkes beni ayakta alkışlayınca çok duygulandım, çok etkilendim. Böyle şeyler insanı çok daha farklı motive ediyor. Biz futbolcular duygusal insanlarız, ben de öyleyim. Bu beni olumlu şekilde etkiliyor. Tribünde babam vardı, yaşadıklarını düşündüm, gururlandığını hissettim. Yürüdüğüm andaki hislerim çok farklıydı. Çok uzun sürdür ve giderek artıyordu. Çok güzel bir görüntüydü. Beni çok etkiledi. İlk maçtan böyle bir şey olması, beni farklı bir seviyeye götürdü."

YENİ GOL SEVİNCİ 

YENİ GOL SEVİNCİ 

"Gol sevincimi şöyle anlatayım. Biz futbolcular duygusal insanlarız. Medya tarafı ve insanlar 'Yapamazsın. Başaramazsın. O seviye senin maksimum gideceğin yer. Gidersin ama geri gelirsin' dedi. Gol sevincimde aslında 'Yapabiliyorum, buradayım, ben buyum' demek istedim. Yanlış anlaşılmasın, bu bir ego değil. Henüz hiçbir şey başarmadım, hala hayallerim var ve çok çalışıyorum. Ülkemi, ailemi ve sevdiklerimi gururlandırmak için yapmak istediğim çok şey var."

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Süper Lig Kerem Aktürkoğlu son dakika galatasaray
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