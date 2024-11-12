Galatasaray'dan ayrılarak Benfica'da harikalar yaratan Kerem Aktürkoğlu'ndan canlı yayında itiraflar! "Bana kimse inanmazken..."

"ÇOK ETKİLENDİM"

"Herkes beni ayakta alkışlayınca çok duygulandım, çok etkilendim. Böyle şeyler insanı çok daha farklı motive ediyor. Biz futbolcular duygusal insanlarız, ben de öyleyim. Bu beni olumlu şekilde etkiliyor. Tribünde babam vardı, yaşadıklarını düşündüm, gururlandığını hissettim. Yürüdüğüm andaki hislerim çok farklıydı. Çok uzun sürdür ve giderek artıyordu. Çok güzel bir görüntüydü. Beni çok etkiledi. İlk maçtan böyle bir şey olması, beni farklı bir seviyeye götürdü."