Galatasaray'dan ayrılıp Fatih Karagümrük'e transfer olan Feghouli'den itiraf!

Galatasaray'da uzun yıllar forma giymesinin ardından Sarı-Kırmızılılar'a veda eden ve Süper Lig'in ilk yarısında herhangi bir kulüple anlaşmayan Cezayirli yıldız Sofiane Feghouli, geçtiğimiz günlerde Fatih Karagümrük ile sözleşme imzaladığını duyurmuştu.
TRT Spor'da katıldığı programda transfer sürecine dair açıklamalarda bulunan tecrübeli oyuncu neden ligin ilk yarısında kulüpsüz kaldığını açıklarken, Galatasaray dönemlerine dair de bir itirafta bulundu.
"Yazın çok fazla transfer teklifi aldım. İnce eleyip sık dokumak istedim. Düşünüp en doğru kararı vermek için kendime zaman ayırdım. Fatih Karagümrük'le temaslarımız oldu. Buraya geldiğim için mutluyum"
"Cezayirli Feghouli, Dünya Kupası'ndaki favorisini de açıkladı ve şunları söyledi: "Brezilya'yı şu ana kadar Dünya Kupası'nda bir adım önde görüyorum. Gönlümde yatan takım ise Fas."
"Feghouli Galatasaray forması ile unutamadığı maçı ve golü açıklarken "Başakşehir maçında attığım röveşata golünü ve sonrasındaki atmosferi asla unutamıyorum"