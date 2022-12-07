SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Galatasaray'dan ayrılıp Fatih Karagümrük'e transfer olan Feghouli'den itiraf!

Galatasaray'dan ayrılıp Fatih Karagümrük'e transfer olan Feghouli'den itiraf!

07.12.2022 23:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'a 2017/18 sezonunda transfer olan ve uzun süre Sarı-Kırmızılı formayı terleten Sofiane Feghouli, geçtiğimiz sezon sonunda Galatasaray'dan ayrılmış, uzun süre kulüpsüz kalmasının ardından Fatih Karagümrük'e transfer olmuştu. Cezayirli yıldız katıldığı bir televizyon programında bu sürece dair konuşurken, Galatasaray günlerine dair de itirafta bulundu. İşte detaylar...

Galatasaray'da uzun yıllar forma giymesinin ardından Sarı-Kırmızılılar'a veda eden ve Süper Lig'in ilk yarısında herhangi bir kulüple anlaşmayan Cezayirli yıldız Sofiane Feghouli, geçtiğimiz günlerde Fatih Karagümrük ile sözleşme imzaladığını duyurmuştu.

TRT Spor'da katıldığı programda transfer sürecine dair açıklamalarda bulunan tecrübeli oyuncu neden ligin ilk yarısında kulüpsüz kaldığını açıklarken, Galatasaray dönemlerine dair de bir itirafta bulundu.

İŞTE O SÖZLER:

"BURAYA GELDİĞİM İÇİN MUTLUYUM"

"BURAYA GELDİĞİM İÇİN MUTLUYUM"

"Yazın çok fazla transfer teklifi aldım. İnce eleyip sık dokumak istedim. Düşünüp en doğru kararı vermek için kendime zaman ayırdım. Fatih Karagümrük'le temaslarımız oldu. Buraya geldiğim için mutluyum" 

"GÖNLÜMDE YATAN TAKIM FAS"

"GÖNLÜMDE YATAN TAKIM FAS"

"Cezayirli Feghouli, Dünya Kupası'ndaki favorisini de açıkladı ve şunları söyledi: "Brezilya'yı şu ana kadar Dünya Kupası'nda bir adım önde görüyorum. Gönlümde yatan takım ise Fas."

"BAŞAKŞEHİR'E ATTIĞIM GOLÜ UNUTAMAM"

"BAŞAKŞEHİR'E ATTIĞIM GOLÜ UNUTAMAM"

"Feghouli Galatasaray forması ile unutamadığı maçı ve golü açıklarken "Başakşehir maçında attığım röveşata golünü ve sonrasındaki atmosferi asla unutamıyorum" 

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
son dakika feghouli galatasaray sezon süper li

En Çok Okunan Haberler

Öztürk Yılmaz'a bıçaklı saldırı! Hastaneye kaldırıldı

Öztürk Yılmaz'a bıçaklı saldırı! Hastaneye kaldırıldı

Ştandart Kazım'ı şimdi görün! Gençlere taş çıkartıyor

Ştandart Kazım'ı şimdi görün! Gençlere taş çıkartıyor

Ve Arda Güler'de anlaşma tamam!

Ve Arda Güler'de anlaşma tamam!

15. haftadan itibaren bambaşka bir Süper Lig! Yeni kurallar, yeni kararlar

15. haftadan itibaren bambaşka bir Süper Lig! Yeni kurallar, yeni kararlar

Henüz imzası kurumamıştı! Yunus Akgün'den kötü haber

Henüz imzası kurumamıştı! Yunus Akgün'den kötü haber

Sevgilisi sonunda patladı "Ne yazık!"

Sevgilisi sonunda patladı "Ne yazık!"

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Ayin yapıyorlardı! 14 kişi sele kapılıp hayatını kaybetti

Ayin yapıyorlardı! 14 kişi sele kapılıp hayatını kaybetti

Tatilini avantajlarla planlamak isteyenler...

Tatilini avantajlarla planlamak isteyenler...

Yılın en iyi bluetooth kulaklıklarını sizin için seçtik! Bu kulaklıklara bayılacaksınız

Yılın en iyi bluetooth kulaklıklarını sizin için seçtik! Bu kulaklıklara bayılacaksınız

Belirtilerine karşı dikkatli olun: Milyonlarca çocuk ölebilir

Belirtilerine karşı dikkatli olun: Milyonlarca çocuk ölebilir

Kadına tecavüz etmek için tüm binanın elektriklerini kesti!

Kadına tecavüz etmek için tüm binanın elektriklerini kesti!

Skechers, Under Armour, Adidas... Kaliteli markaların en çok satan spor ayakkabıları burada!

Skechers, Under Armour, Adidas... Kaliteli markaların en çok satan spor ayakkabıları burada!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.