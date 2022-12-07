Galatasaray'dan ayrılıp Fatih Karagümrük'e transfer olan Feghouli'den itiraf!

Galatasaray'da uzun yıllar forma giymesinin ardından Sarı-Kırmızılılar'a veda eden ve Süper Lig'in ilk yarısında herhangi bir kulüple anlaşmayan Cezayirli yıldız Sofiane Feghouli, geçtiğimiz günlerde Fatih Karagümrük ile sözleşme imzaladığını duyurmuştu.

TRT Spor'da katıldığı programda transfer sürecine dair açıklamalarda bulunan tecrübeli oyuncu neden ligin ilk yarısında kulüpsüz kaldığını açıklarken, Galatasaray dönemlerine dair de bir itirafta bulundu.

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