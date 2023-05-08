Galatasaray'dan Başakşehir maçında sürpriz tercih! Beşiktaş maçındaki performansından sonra yedek kulübesine çekiliyor...

Fenerbahçe'nin puan kaybı sonrası daha da önem taşıyan Başakşehir maçı öncesi Okan Buruk kafasında mücadeleyi oynamaya başladı. Defans kurgusunda hassas davranan deneyimli çalıştırıcı kararını verdi.
Galatasaray'ın ilk 11'i şimdiden büyük merak konusu oldu. Okan Buruk maçtan saatler önce son kararını verdi ve nihai 11'i kafasında netleştirdi.
Adekugbe'nin Beşiktaş maçında sergilediği performansın ardından sezon sonuna kadar forma vermeyeceği öğrenilen Okan Buruk'un bu bölgeye Kazımcan Karataş'ı monte edeceği öğrenildi. Sezon sonuna kadar sol bekte oynayacak Kazımcan Karataş ile özel bir görüşme yapan Okan Buruk, kendisine güvendiğini ve hata yapmaktan korkmamasını söylediği öğrenildi.