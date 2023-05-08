Galatasaray'dan Başakşehir maçında sürpriz tercih! Beşiktaş maçındaki performansından sonra yedek kulübesine çekiliyor...

KAZIMCAN KARATAŞ

Adekugbe'nin Beşiktaş maçında sergilediği performansın ardından sezon sonuna kadar forma vermeyeceği öğrenilen Okan Buruk'un bu bölgeye Kazımcan Karataş'ı monte edeceği öğrenildi. Sezon sonuna kadar sol bekte oynayacak Kazımcan Karataş ile özel bir görüşme yapan Okan Buruk, kendisine güvendiğini ve hata yapmaktan korkmamasını söylediği öğrenildi.