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Galatasaray'dan Başakşehir maçında sürpriz tercih! Beşiktaş maçındaki performansından sonra yedek kulübesine çekiliyor...

08.05.2023 13:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor Toto Süper Lig’in 33. haftasında bu akşam oynanacak Galatasaray-Medipol Başakşehir maçında sarı-kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk'tan defansa flaş bir hamle geldi. Özellikle Beşiktaş maçında gösterilen performanstan sonra net tercihler yapacağını vurgulayan tecrübeli çalıştırıcı, kafasındaki 11'i belirledi. İşte detaylar...

Sam Adekugbe

Sam Adekugbe

KAN Kanada
Yaş: 28 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Fenerbahçe'nin puan kaybı sonrası daha da önem taşıyan Başakşehir maçı öncesi Okan Buruk kafasında mücadeleyi oynamaya başladı. Defans kurgusunda hassas davranan deneyimli çalıştırıcı kararını verdi.

BEŞİKTAŞ MAÇINDAKİ PERFORMANSI PAHALIYA PATLADI

Galatasaray'ın ilk 11'i şimdiden büyük merak konusu oldu. Okan Buruk maçtan saatler önce son kararını verdi ve nihai 11'i kafasında netleştirdi.

İŞTE 11 TERCİHİ

MUSLERA

MUSLERA

SACHA BOEY

SACHA BOEY

NELSSON

NELSSON

ABDÜLKERİM BARDAKCI

ABDÜLKERİM BARDAKCI

KAZIMCAN KARATAŞ

KAZIMCAN KARATAŞ

Adekugbe'nin Beşiktaş maçında sergilediği performansın ardından sezon sonuna kadar forma vermeyeceği öğrenilen Okan Buruk'un bu bölgeye Kazımcan Karataş'ı monte edeceği öğrenildi. Sezon sonuna kadar sol bekte oynayacak Kazımcan Karataş ile özel bir görüşme yapan Okan Buruk, kendisine güvendiğini ve hata yapmaktan korkmamasını söylediği öğrenildi.

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