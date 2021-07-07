SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Galatasaray'dan bir transfer daha! Teklife evet dedi

Galatasaray'dan bir transfer daha! Teklife evet dedi

07.07.2021 19:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'da prensip anlaşmasına varılan isimler KAP'a bildirilecek. Sarı Kırmızılılar, Barış Alper Yılmaz'ı resmen KAP'a bildirdikten sonra diğer transferleri de teke teker açıklayacak. Yıldız futbolcu Galatasaray'ın teklifini kabul ederken transferin resmiyete dökülmesi için geri sayıma geçildi. İşte detaylar...

Galatasaray'da transfer yasağının kaldırılmasının ardından yeni transferler için geri sayıma geçildi. Sarı Kırmızılılar prensip anlaşmasına varıdğı futbolcuları KAP'a hazırlamaya hazırlanıyor. Yıldız futbolcu Galatasaray'ın teklifini kabul etti. İşte Galatasaray'daki son dakika transfer gelişmesinin detayları...

TERİM'İN LİSTESİNE ÖNCELİK VERİLDİ

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in listesinde olan yıldız futbolcular için çalışmalşar son hızıyla devam ediyor. Burak Elmas ve yönetimi tecrübeli teknik adamın hazırladığı rapordaki isimlere öncelik vermiş durumda.

EMRE AKBABA VE ARDA TURAN İLE UZATILDI

EMRE AKBABA VE ARDA TURAN İLE UZATILDI
İç ve dış transferde yoğun bir gündemi bulunan Galatasaray önce Emre Akbaba ardından Arda Turan ile nikah tazelendi. Emre Akbaba'nın sözleşmesi 2, Arda Turan'ın ise sözleşmesi 1 yıl daha uzatıldı.

BARIŞ ALPER İÇİN 1.5 MİLYON EURO ÖDENECEK

BARIŞ ALPER İÇİN 1.5 MİLYON EURO ÖDENECEK
Dış transferde de birçok isimle prensip anlaşması sağlayan Galatasaray önce Barış Alper Yılmaz transferini KAP'a bildirecek. Barış Alper Yılmaz ile 5 yıllık sözleşme imzalayan Galatasaray, 20 yaşındaki genç futbolcu için 1.5 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek.

BARIŞ ALPER'DEN SONRA BİR BOMBA DAHA

BARIŞ ALPER'DEN SONRA BİR BOMBA DAHA
Barış Alper Yılmaz transferinde mutlu sona ulaşana Galatasaray bir transferi daha KAP'a bildirmeye hazırlanıyor. Yıldız futbolcu Galatasaray'ın teklifini kabul etti. İşte detaylar...

JESUS PERFORMANSINDAN MEMNUN

JESUS PERFORMANSINDAN MEMNUN
A Bola'da yer alan habere göre; Jorge Jesus, yeni sezon kampı başlamadan önce Gedson Fernandes'i kadroda düşünmüyordu ancak yeni denediği 3-4-3 varyasyonunda Gedson'u sağ kanat olarak kullandı. Gedson'un bu rolde gösterdiği olumlu performans, Jesus'un fikirlerini değiştirmesine yol açtı.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
transfer Galatasaray Futbol Kulübü Gedson Fernandes
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 1 yorum
Barış Alper ile Gedson ile gelin bitik 34 yaşındaki adama 8 milyon iki yıldır hiçbir şey yapmayan sürekli mızmızlanan Fatih Terim e 30 milyon Allah ın sopası yok ama Burak Elmas takımı ele geçirdiniz resmen futbol aklı olmayan adamdan hiç bir şey olmaz yazıklar olsun

En Çok Okunan Haberler

Soylu duyurdu! Erdoğan'ın geleceği gün müjde var

Soylu duyurdu! Erdoğan'ın geleceği gün müjde var

Bedelli askerlikte yeni ücret belli oldu

Bedelli askerlikte yeni ücret belli oldu

SON DAKİKA! Balotelli resmen Adana Demirspor'da!

SON DAKİKA! Balotelli resmen Adana Demirspor'da!

Kazada ölen futbolcunun kardeşi intihar etti

Kazada ölen futbolcunun kardeşi intihar etti

F.Bahçe'den Dzeko'ya inanılmaz teklif

F.Bahçe'den Dzeko'ya inanılmaz teklif

Balotelli Adana'ya değil, İstanbul'a geliyor

Balotelli Adana'ya değil, İstanbul'a geliyor

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Ghezzal'ın babası resmen açıkladı! G.Saray...

Ghezzal'ın babası resmen açıkladı! G.Saray...

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Galatasaray, Ghezzal ile anlaşmaya vardı!

Galatasaray, Ghezzal ile anlaşmaya vardı!

Vitor Pereira'nın golcüsü Santos Borre

Vitor Pereira'nın golcüsü Santos Borre

Türkiye'de görüşürüz

Türkiye'de görüşürüz

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.