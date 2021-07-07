Galatasaray'dan bir transfer daha! Teklife evet dedi

Galatasaray'da transfer yasağının kaldırılmasının ardından yeni transferler için geri sayıma geçildi. Sarı Kırmızılılar prensip anlaşmasına varıdğı futbolcuları KAP'a hazırlamaya hazırlanıyor. Yıldız futbolcu Galatasaray'ın teklifini kabul etti. İşte Galatasaray'daki son dakika transfer gelişmesinin detayları...

TERİM'İN LİSTESİNE ÖNCELİK VERİLDİ

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in listesinde olan yıldız futbolcular için çalışmalşar son hızıyla devam ediyor. Burak Elmas ve yönetimi tecrübeli teknik adamın hazırladığı rapordaki isimlere öncelik vermiş durumda.

EMRE AKBABA VE ARDA TURAN İLE UZATILDI İç ve dış transferde yoğun bir gündemi bulunan Galatasaray önce Emre Akbaba ardından Arda Turan ile nikah tazelendi. Emre Akbaba'nın sözleşmesi 2, Arda Turan'ın ise sözleşmesi 1 yıl daha uzatıldı.

BARIŞ ALPER İÇİN 1.5 MİLYON EURO ÖDENECEK Dış transferde de birçok isimle prensip anlaşması sağlayan Galatasaray önce Barış Alper Yılmaz transferini KAP'a bildirecek. Barış Alper Yılmaz ile 5 yıllık sözleşme imzalayan Galatasaray, 20 yaşındaki genç futbolcu için 1.5 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek.

BARIŞ ALPER'DEN SONRA BİR BOMBA DAHA Barış Alper Yılmaz transferinde mutlu sona ulaşana Galatasaray bir transferi daha KAP'a bildirmeye hazırlanıyor. Yıldız futbolcu Galatasaray'ın teklifini kabul etti. İşte detaylar...