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Galatasaray'dan gündem yaratacak Osimhen hamlesi! 100 milyonluk transfer... Okan Buruk, İtalya'ya gidiyor!

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
02.09.2024 18:06
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Transfer çalışmalarına hızla devam Galatasaray, Napoli'de lisansı çıkarılmayan yıldız golcü Victor Osimhen için İtalyan ekibine 1 yıllık kiralama teklifinde bulunarak oyuncuyla anlaştı. Sarı - kırmızılı yöneticiler İtalya'ya transferi bitirmek için hareket etti. Bu gelişen olaylar üzerine sosyal medyanın gündemi Nijeryalı golcü oldu. İşte detaylar...

Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kazandı. Napoli'de kadro dışı bırakılan Victor Osimhen'i kiralık olarak kadrosuna katmak için harekete geçti. Sarı - kırmızılı yöneticiler transferi sonlandırmak için İtalya'ya uçtu. Bu gelişen olayların ardından sosyal medyanın gündemi Osimhen oldu.

OYUNCUYLA ANLAŞILDI

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Napoli yönetimi ile arası bozulan ve kadro dışı bırakılan Osimhen, Avrupa'da transfer penceresinin kapanması nedeniyle çıkmaza girmişti.

Bunun üzerine Galatasaray'ın transfer için harekete geçerek oyuncuyla 1 sezon kiralık olarak anlaştı.

Aynı zamanda sarı - kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk, transferi bizzat resmileştirmek için İtalya'ya gideceği iddia edildi.

TÜRK FUTBOL TARİHİNİN EN PAHALI OYUNCUSU

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Nijeryalı yıldızın 100 milyon euroluk değeri bulunuyor. Sarı-kırmızılılar, transferi tamamlamayı başardığında Osimhen, Türk futbol tarihinin en pahalı oyuncusu olacak.

SOSYAL MEDYANIN GÜNDEMİ OSIMHEN

Osimhen

Galatasaray'ın transferde sona gelmesinin ardından sosyal medyanın gündemi Osimhen oldu. Sarı - kırmızılı taraftarlar heyecanlarını gizleyemedi ve yorumlarda bulundular. İşte gelen bazı yorumlar...

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