SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Galatasaray'dan İskenderunspor'a kiralanan Berk Balaban deprem anlarını anlattı! ''Her yer karanlıktı, çığlıklar vardı''

Galatasaray'dan İskenderunspor'a kiralanan Berk Balaban deprem anlarını anlattı! ''Her yer karanlıktı, çığlıklar vardı''

09.02.2023 09:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sezon başında Galatasaray'dan, 3. Lig temsilcisi İskenderunspor'a kiralanan Berk Balaban, Kahramanmaraş merkezli depreme Hatay'da yakalandı. O anları tüm çıplaklığıyla anlatan genç kaleci, teknik direktörlerini kurtardıklarını fakat sonradan hayatını kaybettiğini duyurdu.

Galatasaray'ın İskenderun'a kiraladığı genç kaleci Berk Balaban, Kahramanmaraş merkezli 7.7 şiddetindeki yıkıcı depreme Hatay'da yakalandı. Balaban o felaket anlarını Fanatik'e anlattı.

"DEPREM OLDUĞUNDA UYANIKTIM"

"DEPREM OLDUĞUNDA UYANIKTIM"

"Deprem 04.17'de oldu, ben 4 gibi uyanmıştım. Yani deprem olduğunda uyanıktım. O sırada oda arkadaşlarım uyuyorlardı deprem olduğu anda ben onları uyandırdım. Çok şükür çok bir hasar olmadı kaldığımız tesisimizde. Deprem olurken 'Deprem oluyor!' diye bağırdık, tahliye ettik hemen binayı. Sahanın oraya doğru gittik ama o sırada etrafımızda bir sürü bina yıkılmaya başlamıştı. Zaten ilk büyük deprem vurduğunda bizim hemen sol tarafta kulübün çaprazında yer alan Uğur Kurt ve Halil İbrahim Ölmez hocamızın kaldığı bina çökmüştü, biz onun sadece toz bulutunu görebildik."

"HAVA KARANLIKTI..."

"HAVA KARANLIKTI..."

"Ondan sonra ara ara artçılar olmaya başladı, 6.6 gibi çok sarsıcı artçılar... Enkazın oraya gittik, etraftan hep çığlıklar vardı. Soğukkanlı kalıp, analiz ve organizasyon açısından daha sağlıklı adımlar atmak için etraftaki kadınları ve çocukları daha profesyonel isimlerin yanına yönlendirdik. Hava karanlıktı, enkaz etrafından insanları uzaklaştırmak istedik. Artçılar azalınca tekrar tesise dönüp odalarımızdan kıyafetleri ve el fenerlerini aldık. Sonra onları ihtiyacı olan insanlara dağıttık."

"HOCAMINIZI KENDİMİZ ÇIKARTTIK FAKAT KAYBETTİK"

"HOCAMINIZI KENDİMİZ ÇIKARTTIK FAKAT KAYBETTİK"

"Tabii ki o sırada şebekeler düşmüştü, elektrikler falan vardı ama internet ve şebeke çökmüştü. Ailelerimize ulaşmaya çalıştık, çok şükür kimsede bir sorun yoktu. Personelden birkaç kişiye ulaşamamıştık o an ama ilerleyen süreçte onlara da ulaştık. Fakat Uğur ve İbrahim hocamızın enkazın altında olduğunu biliyorduk. İlk başta bağırdık, çağırdık, ses gelecek mi diye. 1, 1.5 saat sonra İbrahim hocamızın sesini duymuşlar, yaklaşık 6 saat sonra yani yaklaşık 3 gibi kendi çabamızla onu çıkardık. Durumu kötüydü, dün sabah aldığımız habere göre maalesef vefat etti."

"BAZI ARAÇLARIN CAMLARINI KIRARAK GİRDİK"

"BAZI ARAÇLARIN CAMLARINI KIRARAK GİRDİK"

"O süreçte halk kendi çabasıyla bir şeyler yapmaya çalıştı. Biz de biraz daha organize etmeye çalıştık. İnsanları tesisimize yönlendirdik, bazı araçların camlarını kırarak içine girdik ve hareket ettirmeye çalıştık, en azından yardım gelirse yollar kapanmasın, faydası olsun diye. Hava çok soğuktu, başkanımız tesisin kapılarını tamamen açtı, gelebilen insanları tesisimize almaya çalıştık. İki blok da çökmüştü, diğer birkaç insanı da kurtardık. Halk işbirliği yaptı, yukarda olanları kuyruk oluşturarak aşağıya indirdik. Hastaneler doluydu, kimisi yıkılmıştı o nedenle tesisimizdeki sağlık çalışanlarına yönlendirdik. Halktan da ilk yardım bilgisi olan, okumuş insanlar ilk müdahaleleri yaptı."

"GÜZEL HABERLERİNİ BEKLİYORUZ"

"GÜZEL HABERLERİNİ BEKLİYORUZ"

"Kimse için kolay değil, çok soğuktu, erzağımız da yoktu. Tesiste anlık olarak hemen çorbalar yapıldı, ikram edildi. Başkanımız bütün futbolcuları ve ailelerini, Hatay dışına çıkardı. İstanbul'a geldim, buradan yardımlar yapmaya çalışıyoruz kulüp olarak. Uğur hocamızdan hâlâ haber alamıyoruz. Ekipler dün sabah ulaşmışlar, onun öncesinde hiçbir yardım ulaşmamıştı. Uzun bir süre oldu ama güzel haberlerini bekliyoruz inşallah."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
deprem İskenderun berk balaban galatasaray atan sezon

En Çok Okunan Haberler

Türkiye'den Twitter yönetimine uyarı! Elon Musk'tan açıklama

Türkiye'den Twitter yönetimine uyarı! Elon Musk'tan açıklama

Bolu Belediye Başkanı Özcan talimat verdi! Mühürlenecekler

Bolu Belediye Başkanı Özcan talimat verdi! Mühürlenecekler

''Bazı oyuncuların öldüğünü öğrendik, hiç iyi haberler gelmiyor...''

''Bazı oyuncuların öldüğünü öğrendik, hiç iyi haberler gelmiyor...''

Volkan Demirel'den Atsu açıklaması geldi!

Volkan Demirel'den Atsu açıklaması geldi!

Ahmet Eyüp Türkaslan'ın vefatı ardından detaylar ortaya çıktı!

Ahmet Eyüp Türkaslan'ın vefatı ardından detaylar ortaya çıktı!

Yeni Malatyaspor ve Hatayspor ligden çekiliyor mu? Avukatlar harekete geçti!

Yeni Malatyaspor ve Hatayspor ligden çekiliyor mu? Avukatlar harekete geçti!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Ayaklarınızı hak ettiği konforla tanıştırın! En rahat spor ayakkabı modellerinde %40'a varan indirim

Ayaklarınızı hak ettiği konforla tanıştırın! En rahat spor ayakkabı modellerinde %40'a varan indirim

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

Hoş bir koku sizi olduğunuzdan daha çekici kılar! Beyler işte 2023'ün en iyi erkek parfümleri

Hoş bir koku sizi olduğunuzdan daha çekici kılar! Beyler işte 2023'ün en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.