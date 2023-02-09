Galatasaray'dan İskenderunspor'a kiralanan Berk Balaban deprem anlarını anlattı! ''Her yer karanlıktı, çığlıklar vardı''

"DEPREM OLDUĞUNDA UYANIKTIM"

"Deprem 04.17'de oldu, ben 4 gibi uyanmıştım. Yani deprem olduğunda uyanıktım. O sırada oda arkadaşlarım uyuyorlardı deprem olduğu anda ben onları uyandırdım. Çok şükür çok bir hasar olmadı kaldığımız tesisimizde. Deprem olurken 'Deprem oluyor!' diye bağırdık, tahliye ettik hemen binayı. Sahanın oraya doğru gittik ama o sırada etrafımızda bir sürü bina yıkılmaya başlamıştı. Zaten ilk büyük deprem vurduğunda bizim hemen sol tarafta kulübün çaprazında yer alan Uğur Kurt ve Halil İbrahim Ölmez hocamızın kaldığı bina çökmüştü, biz onun sadece toz bulutunu görebildik."