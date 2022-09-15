Galatasaray'dan kaçarak ayrılmıştı, bin pişman oldu! 5. lige gönderildi

Galatasaray'da Okan Buruk'un göreve getirilmesinin ardından yaşanan ilk ayrılık genç futbolcu Bartuğ Elmaz ile yaşanmıştı. Burak Elmas başkanlığı döneminde, Bartuğ Elmaz'ın yeni sözleşme görüşmelerine bizzat katılmış ancak sonuç alamamıştı. Daha sonra oyuncunun Marsilya ile 4 yıllık sözleşme imzaladığı iddiaları ayyuka çıkınca Bartuğ Elmaz kadro dışı bırakılmıştı.

BİN PİŞMAN OLDU!

Sarı-Kırmızılı takımda istediği kadar forma şansı bulamayan ve kendisini geliştiremeyeceğini düşünmesi üzerine adeta Galatasaray'dan kaçarak Marsilya'nın yolunu tutan genç futbolcu, verdiği bu karar sonrası adeta bin pişman oldu... A takım için Fransa’ya giden 2003 doğumlu Bartuğ, Marsilya Teknik Direktörü Igor Tudor tarafından genç takıma gönderildi.

5. LİGE GÖNDERİLDİ

19 yaşındaki orta saha oyuncusu şu anda Marsilya’nın genç takımıyla Fransa 5’nci liginde mücadele ediyor. Yeni hocası Yann Daniélou ligin ilk iki maçında Bartuğ’a 90’ar dakika şans verdi.