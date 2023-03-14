Galatasaray'dan kiralık olarak gitmişti, dönmüyor! Mostafa Mohamed için transfer kararı... Herkes şaştı kaldı!

"ONA GÜVENİYORUM"

59 yaşındaki çalıştırıcı, Mısırlı yıldız ile arasında sorun olduğu iddiaları ile ilgili olarak, "Benim hiçbir oyuncumla sorunum yok. Ganago ve Delort bence onun önünde... Aralarında güçlü bir rekabet var. Sonradan oyuna girmesini ve gol atmasını tercih ederim. Ona güveniyorum, asla pes etmemesini istiyorum. Ancak mutlu olmak için daha fazla oynamaya ihtiyacı var" ifadelerini kullandı.