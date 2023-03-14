Galatasaray'dan kiralık olarak gitmişti, dönmüyor! Mostafa Mohamed için transfer kararı... Herkes şaştı kaldı!

Galatasaray'ın Mısır ekibi Zamalek'ten büyük uğraşlar sonucu önce kiralık olarak, daha sonra 3.85 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında bonservisiyle birlikte kadrosuna kattığı golcü oyuncu Mostafa Mohamed, Okan Buruk'un takımın başına gelişi sonrası Fransa Ligue 1 ekiplerinden Nantes'e kiralık olarak gönderilmişti.
Yeni takımında 40 maça çıkan tecrübeli golcü, 250 bin Euro karşılığında kiralanırken, çıktığı maçlarda takımına 9 golün yanında 5 kez de asist ile katkı sağladı.
Ligde son oynanan Nice mücadelesinde 65. dakikada attığı golle skoru 2-2'ye getirerek takımına 1 puan kazandıran Mohamed attığı bu kritik gollerle yönetimin gözüne girmeyi başarırken, Nantes Teknik Direktörü Antoine Kombouare, Nice maçı sonrası Mostafa Mohamed ile ilgili açıklama yaptı.
59 yaşındaki çalıştırıcı, Mısırlı yıldız ile arasında sorun olduğu iddiaları ile ilgili olarak, "Benim hiçbir oyuncumla sorunum yok. Ganago ve Delort bence onun önünde... Aralarında güçlü bir rekabet var. Sonradan oyuna girmesini ve gol atmasını tercih ederim. Ona güveniyorum, asla pes etmemesini istiyorum. Ancak mutlu olmak için daha fazla oynamaya ihtiyacı var" ifadelerini kullandı.
Ayrıca Kombouare Nantes'la kiralık sözleşmesi 30 Haziran 2023'te sona erecek olan Mısırlı forvetin kontratında 5 milyon 750 bin Euro satın alma opsiyonu bulunan Mohamed için "Yedek kalsa da pes etmemesini istiyorum. O bu takımda kalacak" ifadelerini kullandı ve Mohamed'in kendileri için ne kadar önemli bir oyuncu olduğunu vurgulamış ve oyuncunun opsiyonunun kullanılacağını sinyallerini verdi.