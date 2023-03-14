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Galatasaray'dan kiralık olarak gitmişti, dönmüyor! Mostafa Mohamed için transfer kararı... Herkes şaştı kaldı!

14.03.2023 10:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'ın Fransız ekibi Nantes'e kiralık olarak gönderdiği Mostafa Mohamed yeni takımında gollerine devam ederken, teknik direktör Antoine Kombouare Nice maçında oyuna sonradan girerek 88 dakikada beraberliği getiren golü kaydeden Mostafa Mohamed hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

Mostafa Mohamed

Mostafa Mohamed

MSR Mısır
Yaş: 26 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Nantes
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Galatasaray'ın Mısır ekibi Zamalek'ten büyük uğraşlar sonucu önce kiralık olarak, daha sonra 3.85 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında bonservisiyle birlikte kadrosuna kattığı golcü oyuncu Mostafa Mohamed, Okan Buruk'un takımın başına gelişi sonrası Fransa Ligue 1 ekiplerinden Nantes'e kiralık olarak gönderilmişti.

Yeni takımında 40 maça çıkan tecrübeli golcü, 250 bin Euro karşılığında kiralanırken, çıktığı maçlarda takımına 9 golün yanında 5 kez de asist ile katkı sağladı.

TAKIMINA 1 PUANI GETİRDİ 

TAKIMINA 1 PUANI GETİRDİ 

Ligde son oynanan Nice mücadelesinde 65. dakikada attığı golle skoru 2-2'ye getirerek takımına 1 puan kazandıran Mohamed attığı bu kritik gollerle yönetimin gözüne girmeyi başarırken, Nantes Teknik Direktörü Antoine Kombouare, Nice maçı sonrası Mostafa Mohamed ile ilgili açıklama yaptı.

"ONA GÜVENİYORUM" 

"ONA GÜVENİYORUM" 

59 yaşındaki çalıştırıcı, Mısırlı yıldız ile arasında sorun olduğu iddiaları ile ilgili olarak, "Benim hiçbir oyuncumla sorunum yok. Ganago ve Delort bence onun önünde... Aralarında güçlü bir rekabet var. Sonradan oyuna girmesini ve gol atmasını tercih ederim. Ona güveniyorum, asla pes etmemesini istiyorum. Ancak mutlu olmak için daha fazla oynamaya ihtiyacı var" ifadelerini kullandı.

OPSİYONU KULLANILABİLİR

OPSİYONU KULLANILABİLİR

Ayrıca Kombouare Nantes'la kiralık sözleşmesi 30 Haziran 2023'te sona erecek olan Mısırlı forvetin kontratında 5 milyon 750 bin Euro satın alma opsiyonu bulunan Mohamed için "Yedek kalsa da pes etmemesini istiyorum. O bu takımda kalacak" ifadelerini kullandı ve Mohamed'in kendileri için ne kadar önemli bir oyuncu olduğunu vurgulamış ve oyuncunun opsiyonunun kullanılacağını sinyallerini verdi.

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