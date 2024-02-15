Galatasaray'dan korktuklarını açık açık itiraf ettiler! Çekler tir tir titriyor... "Cehennem bekliyor"

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray Avrupa mücadelesine kaldığı yerden devam edecek. Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih, Kopenhag ve Manchester United'ın bulunduğu grubu 3. sırada tamamlayarak yoluna UEFA Avrupa Ligi'nden devam etmek durumunda kalan Sarı-Kırmızılılar, son 32 turu mücadelesinde Çek ekibi Sparta Prag'ı konuk edecek.
Karşılaşmanın oynanmasına az bir süre kala Çekya basını, mücadeleye dair dikkat çeken başlıklar attı.
"Sparta'yı dev bir Türk bekliyor"
"Sparta Türkiye'de korkmalı mı?"
"Rakamlar Çekya temsilcisinin aleyhine"
"Cehennem Sparta'yı bekliyor"
"Türk takımı çok formda ve 12 Aralık'tan bu yana yenilmiyor. Coşkulu taraftarlarını da hesaba katarsak Sparta Prag'ın işi hiç kolay olmayacak."