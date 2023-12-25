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  4. "Galatasaray'dan korkuyorlardı..." Arda Kardeşler yorumu sonrası Fenerbahçeli futbolcular için söyledikleri tansiyonu yükseltti!

"Galatasaray'dan korkuyorlardı..." Arda Kardeşler yorumu sonrası Fenerbahçeli futbolcular için söyledikleri tansiyonu yükseltti!

25.12.2023 09:38 | Son Güncelleme:
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Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde stres oldukça yüksekti! İki takım da savunma güvenliğini elden bırakmadı. İsabetli şut konusunda son yıllarda görülmeyen bir istatistiğe sahne olan maçın ardından gerginlik sosyal medyada devam etti. Galatasaray, Icardi'nin gözünün mor olduğu fotoğrafı paylaşırken Fenerbahçe'den yanıt gecikmedi.

Bir dönem Galatasaray'da yöneticilik de yapan Fatih Altaylı, Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki derbiyi kendi Youtube kanalında değerlendirdi. Fatih Altaylı, Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin son yıllarda izlediği en kötü derbilerden biri olduğunu ifade ederken karşılaşmanın hakemi Arda Kardeşler'e de verdi veriştirdi...
İşte Fatih Altaylı'nın o yorumları...

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Fenerbahçe'den Galatasaray'a gece yarısı yanıt! Fenerbahçe'den Galatasaray'a gece yarısı yanıt!
Derbi tarihinde görülmemiş istatistik! Derbi tarihinde görülmemiş istatistik!


Canlı Skor

DERBİ SONRASI OLAY YORUM: 'HAKEM STRESTEN ÖLMEK ÜZEREYDİ'

DERBİ SONRASI OLAY YORUM: 'HAKEM STRESTEN ÖLMEK ÜZEREYDİ'

Son yıllarda izlediğim en kötü derbilerden biriydi. Hakem derbiyi daha kötü hale getirmek için elinden geleni yaptı. Bu kadar çok faul çalınan başka maç hatırlamıyorum. Şaşırtıcı derecede çok faul düdüğü çalındı.

Hakem stresten ölmek üzereydi, Fenerbahçeli futbolcular nedense çok stresliydi her şeye itiraz ettiler. Fenerbahçe, Galatasaray'dan korkuyordu benim gördüğüm buydu.

Savunmada oynadılar. Geçen sene 3 yedikleri için savunmada oynadılar.

'BERBAT BİR MAÇTI...'

'BERBAT BİR MAÇTI...'

Maç benim tahmin ettiğim gibi berabere bitti, ben gollü beraberlik bekliyordum.

Fenerbahçe kaleye ilk şutunu 65. dakikada attı o da kaleye bulmadı. Türk futboluna yakışan, berbat bir maçtı.

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