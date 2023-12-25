"Galatasaray'dan korkuyorlardı..." Arda Kardeşler yorumu sonrası Fenerbahçeli futbolcular için söyledikleri tansiyonu yükseltti!

Bir dönem Galatasaray'da yöneticilik de yapan Fatih Altaylı, Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki derbiyi kendi Youtube kanalında değerlendirdi. Fatih Altaylı, Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin son yıllarda izlediği en kötü derbilerden biri olduğunu ifade ederken karşılaşmanın hakemi Arda Kardeşler'e de verdi veriştirdi...

İşte Fatih Altaylı'nın o yorumları...



