"Galatasaray'dan korkuyorlardı..." Arda Kardeşler yorumu sonrası Fenerbahçeli futbolcular için söyledikleri tansiyonu yükseltti!

Bir dönem Galatasaray'da yöneticilik de yapan Fatih Altaylı, Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki derbiyi kendi Youtube kanalında değerlendirdi. Fatih Altaylı, Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin son yıllarda izlediği en kötü derbilerden biri olduğunu ifade ederken karşılaşmanın hakemi Arda Kardeşler'e de verdi veriştirdi...
İşte Fatih Altaylı'nın o yorumları...
Son yıllarda izlediğim en kötü derbilerden biriydi. Hakem derbiyi daha kötü hale getirmek için elinden geleni yaptı. Bu kadar çok faul çalınan başka maç hatırlamıyorum. Şaşırtıcı derecede çok faul düdüğü çalındı.
Hakem stresten ölmek üzereydi, Fenerbahçeli futbolcular nedense çok stresliydi her şeye itiraz ettiler. Fenerbahçe, Galatasaray'dan korkuyordu benim gördüğüm buydu.
Savunmada oynadılar. Geçen sene 3 yedikleri için savunmada oynadılar.
Maç benim tahmin ettiğim gibi berabere bitti, ben gollü beraberlik bekliyordum.
Fenerbahçe kaleye ilk şutunu 65. dakikada attı o da kaleye bulmadı. Türk futboluna yakışan, berbat bir maçtı.