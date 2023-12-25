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  4. Elmacık kemiği kırılan Icardi'yi paylaşarak 'Utanın' diyen Galatasaray'a, Fenerbahçe'den gece yarısı yanıt geldi!

Elmacık kemiği kırılan Icardi'yi paylaşarak 'Utanın' diyen Galatasaray'a, Fenerbahçe'den gece yarısı yanıt geldi!

25.12.2023 07:44 | Son Güncelleme:
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Milyonların heyecanla beklediği Fenerbahçe-Galatasaray derbisi golsüz beraberlikle sonuçlanırken, Sarı-Kırmızılılar maç sonunda Icardi'nin gözünün morardığı bir fotoğrafı paylaşırken bu paylaşıma Fenerbahçe'den gece yarısı bir yanıt geldi. İşte detaylar...

Elmacık kemiği kırılan Icardi'yi paylaşarak 'Utanın' diyen Galatasaray'a, Fenerbahçe'den gece yarısı yanıt geldi!
Mauro Icardi

Mauro Icardi

ARJ Arjantin
Yaş: 30 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Ligin 18. haftası dev bir derbiye sahne olurken, Fenerbahçe ezeli rakibi Galatasaray'ı sahasında konuk etti. Mücadele başladığı skorla 0-0 eşitlikle sona ererken, maçta yaşananların yankıları sürmeye devam ediyor.

Maçın ardından resmi hesaptan yaptığı paylaşımla Icardi'nin son halini paylaşan paylaşan Galatasaray bu paylaşımına "Sadece kendileri için adalet isteyenler bu gece yine her mecradan Türk futbolunu manipüle etmeye devam ettiler. Biz; hakem heyetinin, VAR odasının ve 26 kameranın göremediğini paylaşıyor ve yine onların yerine utanıyoruz. Türk futbolunu bu noktaya getirenlerin bir gün utanması temennisiyle…" ifadelerini kullanmıştı.

GECE YARISI YANIT GELDİ

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Bu paylaşıma Sarı-Lacivertli ekipten gece yarısı bir yanıt geldi.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kale direğine çarpan oyuncu üzerinden mağduriyet yaratmaya çalışmak. Kamuoyunun takdirine." ifadeleri kullanıldı.


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