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Galatasaray dünya gündemine oturdu! 13 oyuncuya harcanan para ağızları açık bıraktı

09.09.2022 10:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'ın yaptığı transferler dünya gündemine oturdu. Avrupa'nın birçok gazetesi sarı-kırmızılıların transfer başarısını örnek gösterirken, harcanan paranın hiç olmaması dikkatlerden kaçmadı. Transfer görüşmeleri yürüten Erden Timur'un yaptığı bu başarılı hamleler taraftarların şimdiden gönlünü çeldi.

Galatasaray'ın yaptığı 13 transferde harcanan para sıfır... Takımdan giden oyuncularla birlikte Erden Timur önderliğinde yapılan planlamalar olumlu sonuç verdi. Birçok dünya yıldızını kadrosuna katan sarı-kırmızılıların harcadığı para görenleri şoke etmiş durumda...

G.SARAY'IN HARCADIĞI PARA 'SIFIR TL'

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Icardi, Mata, Mertens ve Rashica’yı bedelsiz alan Galatasaray, diğer 9 oyuncu için kasadan 27 milyon Euro para çıkacak. Bunun yanında Marcao'nun satışından 15 milyon Euro'yu cebine koyacak sarı-kırmızılılar, gönderdiği diğer futbolcuların 19 milyon Euro artı 26 milyon TL’lik maaş yükünden kurtuldu. Kiralık giden Morutan ve Muhammed’in 11.35 milyon Euro’luk satın alma opsiyonları da kullanılırsa gelir-gider eşitlenecek ve Galatasaray'ın kasasından para çıkmamış olacak.

ALİ KOÇ&ERDEN TİMUR DİYALOĞU

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Kulüpler Birliği Vakfı'nda Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile Galatasaray Sportif A.Ş. Başkanvekili Erden Timur arasında yaşanan diyalogda Ali Koç, “Ne para harcadınız ya!” sözüne karşılık Timur’un verdiği, “Öyle görünüyor ama son yıllarda en az para harcadığımız Transfer dönemi oldu” cevabı sosyal medyada en çok konuşulan görüntüler arasına girdi.

ERDEN TİMUR HAKLI ÇIKTI

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Galatasaray'ın yaptığı hesabın tutması halinde, gönderilen futbolculardan elde edilen satış ve kira bedeli ile ücret tasarrufu, kadroya katılan 13 yeni ismin bonservis ve kira bedellerini karşılayacak.

WANDA NARA VE ICARDI FOTOĞRAFLARI

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Anahtar Kelimeler:
Dursun Özbek Erden Timur galatasaray Selin Şekerci
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