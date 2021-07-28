Geçtiğimiz günlerde gerçekleşen Galatasaray PSV maçı, Galatasaray taraftarlarını şok eden bir skor ile, 5-1 sona ermişti. Bu sonucun ardından Galatasaraylılar yeni plan aramaya başladı. "Galatasaray elenirse ne olacak?" , "Galatasaray UEFA'da mı yarışacak?" sorularının yanıtı araştırılıyor. İşte ayrıntılar...
Galatasaray elenirse ne olacak?
PSV, Galatasaray'ı mağlup etti. PSV'ye 2-1 yenilen sarı-kırmızılılar şampiyonlar ligine veda etti.
Galatasaray UEFA'da yarışacak.
Galatasaray'on ilk maçı Hollanda'da PSV ile gerçekleşmişti. Bu maçta Galatasaray 5-1 mağlup oldu.
İkinci maça ise İstanbul ev sahipliği yaptı. Galatasaray, 2-1 yenildi.
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