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Galatasaray elenirse ne olacak? Galatasaray UEFA'da mı yarışacak?

28.07.2021 22:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şampiyonlar Ligi heyecanı devam ediyor. PSV Galatasaray maçı 5-2 sona erdi. Bunun ardından, Galatasaray'ın elenmesi durumda UEFA'da oynayıp oynayamayacağı futbolseverler ve fanatik Galatasaraylılar tarafından araştırılmaya başlandı. Peki Galatasaray elenirse ne olacak? Galatasaray UEFA'da mı yarışacak? İşte ayrıntılar...

Geçtiğimiz günlerde gerçekleşen Galatasaray PSV maçı, Galatasaray taraftarlarını şok eden bir skor ile, 5-1 sona ermişti. Bu sonucun ardından Galatasaraylılar yeni plan aramaya başladı. "Galatasaray elenirse ne olacak?" , "Galatasaray UEFA'da mı yarışacak?" sorularının yanıtı araştırılıyor. İşte ayrıntılar...

Galatasaray elenirse ne olacak?

PSV, Galatasaray'ı mağlup etti. PSV'ye 2-1 yenilen sarı-kırmızılılar şampiyonlar ligine veda etti.
Galatasaray UEFA'da yarışacak.
Galatasaray'on ilk maçı Hollanda'da PSV ile gerçekleşmişti. Bu maçta Galatasaray 5-1 mağlup oldu.
İkinci maça ise İstanbul ev sahipliği yaptı. Galatasaray, 2-1 yenildi.
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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Futbol Kulübü
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