Geçtiğimiz günlerde gerçekleşen Galatasaray PSV maçı, Galatasaray taraftarlarını şok eden bir skor ile, 5-1 sona ermişti. Bu sonucun ardından Galatasaraylılar yeni plan aramaya başladı. "Galatasaray elenirse ne olacak?" , "Galatasaray UEFA'da mı yarışacak?" sorularının yanıtı araştırılıyor. İşte ayrıntılar...