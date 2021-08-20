Galatasaray elenirse ne olacak? UEFA Avrupa Ligi Galatasaray elenirse ne olur?

Sarı kırmızılı takım Galatasaray ve Randers bugün karşı karşıya geldi. Futbolseverler maç sonrası "Galatasaray elenirse ne olacak?" sorusunu araştırmaya koyuldu. Peki Galatasaray elenirse ne olacak?

GALATASARAY ELENİRSE NE OLACAK?

UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu'nun ilk maçında bugün Galatasaray Randers'a konuk oldu.

Sarı kırmızılı takım Danimarka ekibi ile beraber kaldı. 26. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun golüyle öne geçmiş olan Sarı Kırmızılı ekip, 54. dakikada Frederik Lauenborg'un golüne engel olamadı ve sahadan 1-1'lik beraberlik ile ayrıldı.

Heyecanlı karşılaşmanın rövanşı ise 26 Ağustos’ta İstanbul’da oynanacak.