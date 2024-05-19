Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesi kavga çıktı! Mert Hakan Yandaş ve Kerem Aktürkoğlu arasında gerilim yaşandı, polis sahaya girdi...

Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesi iki takım zemin kontrolü için sahaya çıktığı esnada sarı-kırmızılı futbolcu Kerem Aktürkoğlu ile sarı-lacivertli oyuncu Mert Hakan Yandaş arasında yaşanan gerginlik diğer futbolcuların da araya girmesiyle büyüdü.
Mert Hakan ve Kerem Aktürkoğlu'nu atışmasına kısa süre içinde tüm takım dahil olunca olay büyüdü.
Bir hayli sinirlenen Abdülkerim Bardakcı, Mert Hakan'ın üstüne yürüdü. Kısa süre içinde teknik heyetler de sahanın içine girdi.
Olayın her geçen dakika daha da büyümesinin ardından sahaya güvenlik güçleri girdi ve iki takımın oyuncularını soyunma odasına götürdü.