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Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesi kavga çıktı! Mert Hakan Yandaş ve Kerem Aktürkoğlu arasında gerilim yaşandı, polis sahaya girdi...

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
19.05.2024 17:48
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Galatasaray - Fenerbahçe derbisi öncesi saha içinde iki takım oyuncuları arasında gerginlik yaşandı. Fenerbahçeli futbolcular zemin kontrolü için maç öncesi sahaya çıkıp yarı alanda beklerken, diğer yarı alanda bulunan Mert Hakan Yandaş ile Galatasaraylı oyuncu Kerem Aktürkoğlu arasında sözlü atışma oldu. Galatasaraylı futbolcu Abdülkerim Bardakcı'nın da tartışmaya dahil olmasıyla gerginlik büyüdü.

Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesi iki takım zemin kontrolü için sahaya çıktığı esnada sarı-kırmızılı futbolcu Kerem Aktürkoğlu ile sarı-lacivertli oyuncu Mert Hakan Yandaş arasında yaşanan gerginlik diğer futbolcuların da araya girmesiyle büyüdü.

TÜM TAKIM OLAYA DAHİL OLDU

Mert Hakan ve Kerem Aktürkoğlu'nu atışmasına kısa süre içinde tüm takım dahil olunca olay büyüdü.

ABDÜLKERİM, ÜSTÜNE YÜRÜDÜ

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Bir hayli sinirlenen Abdülkerim Bardakcı, Mert Hakan'ın üstüne yürüdü. Kısa süre içinde teknik heyetler de sahanın içine girdi.

POLİS MÜDAHALE ETTİ

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Olayın her geçen dakika daha da büyümesinin ardından sahaya güvenlik güçleri girdi ve iki takımın oyuncularını soyunma odasına götürdü.

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