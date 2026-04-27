Galatasaray-Fenerbahçe karşılaşmasının ardından spor yazarları şampiyonu ilan etti bile: Lig bitti!

Galatasaray'ın tarihi derbide Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup etmesinin ardından ligde puan farkı bitime 3 hafta kala 7'ye çıkarken Sarı-Kırmızılılar'ın bu galibiyeti üst üste 4. kez şampiyonluğun kapısını ardına kadar açmış durumda.
Herkesin konuştuğu dev maçın ardından spor yazarları da derbiye dair dikkat çeken değerlendirmelerde bulunurken, Galatasaray'ın şampiyonuluğunu resmen ilan etti.
"İyiler her zaman kazanır! Fenerbahçe, maç öncesi her türlü algı operasyonunu yaptı. Özellikle Osimhen'in koluna takılan aparatla ilgili itirazları komikti ama amaç, Nijeryalı yıldızın sinirlerine dokunmaktı. Zaten MHK, Yasin Kol'u atayarak derbinin sinir uçlarına dokundu. Ama korkunun ecele faydası yok! O Osimhen, tarihe geçen çok özel bir gol attı, kafasında yumuşattığı topu diziyle ağlara bıraktı. Gergin, hakem hatalarının bol olduğu derbiyi kazanan Galatasaray şampiyonluk kupasını bence kucakladı. Galatasaraylılar, "Fenerbahçe'yi yenelim şampiyon olalım" diyorlardı. Okan Buruk ve öğrencileri, bunu yerine getirdi." [Sabah]
"Artık Galatasaray şampiyondur. Takımı da herkesin eleştirdiği Okan Buruk'u da 4. kez bu başarıyı elde ettiği için kutluyorum. Galatasaray cephesinden maça baktığımda, sahanın yıldızı Sane'ydi. Torreira-Lemina her zamanki gibi preste başarılıydı. Torreira bir de gol attı. Takımın en önemli, oyuncusu Osimhen ciddi maç eksikliğine ve fizik kaybına rağmen yine de kilidi açan isim oldu. Okan Buruk'un en önemli taktik stratejisi Fenerbahçe'nin de bu konudaki rahatsızlığını bildiğinden gol şansını öncelikle duran toplara bağlamıştı. Kornerler ve taçlar... Zaten ilk gol böyle geldi." [Sabah]
"Galatasaraylı oyuncular, Fenerbahçeli oyunculara göre daha dikkatli oynadılar, daha iyi işler yaptılar, maçı da artık şampiyonluğu da bence kazandılar." [Sözcü]
"Dün gece lig bitti... Belki de iki Brezilyalı, mecazi anlamda Fenerbahçe'yi sattılar… Oyuna Fenerbahçe çok iyi başlamıştı, üstelik bu anda penaltı da kazandılar ama Talisca bazı diğer maçlarda yaptığı gibi penaltıyı kaçırdı. Ondan sonra devran döndü. Karşılaşma boyunca Fenerbahçe hiç çıkamadı ve devre biterken de Osimhen'in diziyle attığı golle Galatasaray öne geçti. İkinci yarı yine aynı senaryo… Oynamaya çalışan Galatasaray, iki pas yapamayan, kaleye gidemeyen, ileride top tutamayan bir Fenerbahçe... Bu arada Yunus takımına bir penaltı kazandırdı ve Barış Alper belki de maçı bitiren golü attı. Çünkü bu penaltıda da Ederson adeta hakeme "Gel beni at" der gibiydi. Maçın sonuna doğru kaleci Mert elindeki topu kaçırdı, Torreira da tamamlayıverdi. Söyleyecek çok şey var… Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki güç farkını ilk 10 dakika hariç çok net gördük." [Sabah]
"İkinci golden sonra derbiyi tek kaleye çeviren Galatasaray, pozisyon üstüne pozisyon yakaladı. Zaten Galatasaray karşısında fazla direnemeyen Fenerbahçe, 10 kişi kaldıktan sonra iyice oyundan düştü. Isınmadan oyuna giren Mert Günok, yaptığı amatörce hata ile Fenerbahçe'nin puan umutlarını tamamen bitirdi. Mert Günok'un elinden kaçırdığı topu, Lucas Torreira ağlara gönderdi. Dün gece Rams Park'ta Galatasaray futbol takımı, adeta bir yanardağ ordusu gibiydi. Ateşlere basarak koşan takım ruhuyla, topu ısıracak derecedeki hırsıyla Fenerbahçe'yi farklı yendiler. 35 milyon Galatasaray taraftarı, derbinin son düdüğü ile şampiyonluk şarkıları söylemeye başladı." [Fotomaç]
