Galatasaray-Fenerbahçe maçında ilginç an! Önce kavga ettiler sonra gülüşüp barıştılar

Osayi-Samuel ile Barış Alper Yılmaz arasında tartışma gündeme oturdu.

4 SARI, 1 KIRMIZI

Fenerbahçe, Galatasaray deplasmanında oynadığı son 3 maçta da kırmızı kart gördü. Mücadelenin henüz ilk yarısında 4 sarı, 1 de kırmızı kart çıktı.

BİRBİRLERİNE GİRDİLER

Yaşanan bir pozisyon sonrası Osayi-Samuel ile Barış Alper Yılmaz birbirine girdi. İkilinin tansiyonunun bir anda yükselmesinin ardından gülüşmeler yaşandı.

SARILIP BARIŞTILAR

Tam kavga ettikleri sırada Barış Alper Yılmaz'ın gülmeye başlayıp Osayi-Samuel'e sarılmasının ardından tansiyon bir anda düştü. Gülüşmelerin yaşandığı o anlar sosyal medyada gündem oldu.

