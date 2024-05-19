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Galatasaray-Fenerbahçe maçında ilginç an! Önce kavga ettiler sonra gülüşüp barıştılar

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
19.05.2024 19:32
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Galatasaray - Fenerbahçe derbisine kartlar damga vurdu. Osayi-Samuel ile Barış Alper Yılmaz arasında yaşanan olay ise sosyal medyada gündem oldu.

Osayi-Samuel ile Barış Alper Yılmaz arasında tartışma gündeme oturdu.

4 SARI, 1 KIRMIZI

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Fenerbahçe, Galatasaray deplasmanında oynadığı son 3 maçta da kırmızı kart gördü. Mücadelenin henüz ilk yarısında 4 sarı, 1 de kırmızı kart çıktı.

BİRBİRLERİNE GİRDİLER

Yaşanan bir pozisyon sonrası Osayi-Samuel ile Barış Alper Yılmaz birbirine girdi. İkilinin tansiyonunun bir anda yükselmesinin ardından gülüşmeler yaşandı.

SARILIP BARIŞTILAR

Tam kavga ettikleri sırada Barış Alper Yılmaz'ın gülmeye başlayıp Osayi-Samuel'e sarılmasının ardından tansiyon bir anda düştü. Gülüşmelerin yaşandığı o anlar sosyal medyada gündem oldu.

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