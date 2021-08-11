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Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş transfer haberleri! Bir dünya yıldızı daha Süper Lig’e geliyor!

11.08.2021 10:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş’la ilgili transfer bombaları, peş peşe patlıyor. Süper Lig’in üç büyükleri, sahada olduğu gibi transferde de birbirleriyle yarışıyor. Galatasaray, bu sezon yaptığı flaş transferlerle rakiplerinden bir adım önde gidiyor.

Beşiktaş ise Galatasaray’ın da çok istediği Ghezzal’ı yeniden kadrosuna katarak, kadrosunu sağlamlaştırdı. Vitor Pereira ile yeni bir kadro oluşturan Fenerbahçe ise Arsenal’in gözden çıkardığı ismi renklerine katmaya çok yakın. İşte günün transfer haberleri…

İşte Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'la ilgili transfer iddiaları...

Fenerbahçe, İngiliz temsilcisi Arsenal'in 28 yaşındaki sol bekiyle anlaşmaya vardı. Boşnak futbolcunun en geç 1 hafta içerisinde İstanbul'da olması bekleniyor. Akşam'da yer alan habere göre; yeni sezon öncesi son hazırlık maçında Giresunspor'u 3-1 mağlup eden Fenerbahçe'de sol kanatta Ferdi Kadıoğlu'nun performansı yetersiz kalırken, Sead Kolasinac sesleri iyice yükseldi.
İtalyan gazeteci Nicolo Schira bu transferi doğrularken, yıldız ismin 3 yıllık imza atacağını belirtti. Yeni sezon kadrosunda düşünülmediği Arsenal ile sözleşmesini feshetmesi beklenen Kolasinac'ın en geç 1 hafta içinde İstanbul'da olması bekleniyor.
Özellikle Almanya kulüplerinden teklifler alan yıldız futbolcunun yakın arkadaşı olan Mesut Özil'den dolayı Fenerbahçe'yi tercih ettiği iddia edildi.

DEMBELE İÇİN SEFERBERLİK

DEMBELE İÇİN SEFERBERLİK
Fenerbahçe, Fransız forvete kaynak yaratmak için seferber oldu. Fenerbahçe Token'den gelecek olan en az 175 milyon TL'lik kaynak, limit konusunda yönetimin elini rahatlatacak. Şimdi sıra maaş bütçesinde yer açmaya geldi. Gözden çıkarılan Lemos, Caner, Sinan Thiam, Ademi ve Sadık ile yolların ayrılmasının ardından 5 milyon avrodan fazla para kulübün kasasında kalacak.
Fanatik'teki habere göre; sarı-lacivertlilerin ayrıca en az bir yüksek satış yapması da muhtemel. Ali Koç, imza attırmayı çok istediği Moussa Dembele için elindeki tüm imkânları sonuna kadar zorlamaya kararlı.
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transfer Beşiktaş Futbol Kulübü Fenerbahçe Futbol Kulübü Galatasaray Futbol Kulübü
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