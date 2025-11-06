Galatasaray forması ile Ajax'a karşı hat-trick yapmıştı! Spor yazarları Osimhen'i yere göğe sığdıramadı... Öyle bir benzetme yaptılar ki

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Ajax'ı 3-0 mağlup ederek tarihi bir galibiyete imza atan temsilcimiz Galatasaray'ın aldığı bu galibiyet tüm dünyada geniş yankı uyandırırken, spor yazarları da karşılaşmaya dair dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.
"Dün Barış Alper Yılmaz, Galatasaray'a iki penaltı birden kazandırdı. Osimhen ikisi penaltıdan olmak üzere 3 gol birden attı. Hat-trick yaptı. Ajax ne ki bu Osimhen var ya, suyu bile yakar! Doktor olsa, kansere bile çare bulur! Barış Alper öncesi, Barış Alper sonrası bir maç oldu. Barış girdi, Aslan kükredi! Hem de ne kükreme! Aslan, Amsterdam'da Ajax'a pençesini attı. Galatasaray ilk 24 derken, 4 maçta 9 puana ulaştı. Artık ilk 8 hesapları yapmalı Galatasaray! Tebrikler Galatasaray! Durmak yok, yola devam!" [Fotomaç]
"Galatasaray oynadığı oyunla artık ‘Bu sahanın patronu benim’ mesajını vermişti. Bir penaltı daha gelmişti Barış Alper sayesinde. Osimhen hat-trick yapmıştı. Okan Buruk’un takımı artık bize daha büyük başarıları hayal ettiriyor." [Sözcü]
"Galatasaray topa daha çok sahip olan ve önde pres yapan taraftı. İlk yarı kapalı savunmayı açmakta zorlandı. Ajax'ın tek oyun planı yüksek ortalarla Weghorst'u ceza alanında buluşturmaktı. İlkay ah bu maç tam senlikti. Hele bir de Yunus sahada olabilseydi ağır kalan, adam ve alan paylaşımında sıkıntılı Ajax savunması karşısında daha ilk yarıda iş biterdi. İki kaliteli ortada Osimhen iki gol pozisyonu yakaladı. İkinci yarıda benzer ortada ilk golü buldu. Hat-trick yapan Osimhen ve oynadığı futbol ile Galatasaray tarih yazdı. Bravo Galatasaray, futbolumuzun gururu oldunuz." [Fotomaç]
"Osimhen UEFA'ya verdiği röportajda, "Galatasaray burada' dedirtecek işler yapmanı zamanı geldi. Amacımız Avrupa'da iz bırakmak" dedi. Galatasaray taraftarlarının kendisini büyülediğini vurgulayan Osimhen, oynadığı futbolla ve attığı gollerle Galatasaray taraftarlarını büyülüyor." [Sabah]
"..Ve; Liverpool’u 1-0 ve Bodo/Glimt’i 3-1 yenmesinin ardından Johan Cruyff Arena’da Ajax’ı da geçip üçte üç yaparak; destanlaştı Galatasaray. Ajax karşısında alınan bu galibiyet; azmin, iradenin ve inancın zaferi... Tebrikler. Bu; şahlanış, Şampiyonlar Ligi’nde ilk 8’e bir adım daha yaklaşmanın müjdesi... Hem de Yunus ve İlkay’ın yokluğunda; kalite ve güç göstergesi bu zafer. Sağ olun çocuklar; Ajax’ı da ezen futbolunuzla destanlaşıyor, devleşiyor, final yolunda ümit vaad ediyorsunuz. Ne mutlu! Durmak yok…Böyle devam." [Türkiye]
