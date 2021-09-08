Galatasaray, Gustavo Assunçao transferini bitirdi!

Galatasaray'ın orta saha için düşündüğü ilk isim Portekiz temsilcisi Famalicao'da forma giyen Brezilyalı Gustavo Assunçao. Cimbom transferin son gününde taraftarın merakla beklediği orta saha transferine noktayı koymak üzere! Sarı-kırmızılı takımın gündeminde yer alan Brezilyalı yıldız sosyal medya hesabından Galatasaray'ı takibe alarak taraftarları heyecanlandırdı.
Galatasaray'ın yaz transfer dönemi boyunca peşinden koştuğu Gedson Fernandes için kulübü Benfica 15 milyon Euro bonservis bedeli talep edince sarı-kırmızılı kulüp ısrarından vazgeçti. Son dakika sürprizi yaşanmazsa Galatasaray'da Gedson Fernandes defteri kapanmış durumda.
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