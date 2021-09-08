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Galatasaray, Gustavo Assunçao transferini bitirdi!

08.09.2021 12:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'de yaz transfer dönemi bugün sona eriyor. Orta saha için transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, 21 yaşındaki futbolcu Gustavo Assunçao transferinde mutlu sona ulaştı. Brezilyalı futbolcu bugün saat 16:00'da İstanbul'da olacak.

Galatasaray'ın orta saha için düşündüğü ilk isim Portekiz temsilcisi Famalicao'da forma giyen Brezilyalı Gustavo Assunçao. Cimbom transferin son gününde taraftarın merakla beklediği orta saha transferine noktayı koymak üzere! Sarı-kırmızılı takımın gündeminde yer alan Brezilyalı yıldız sosyal medya hesabından Galatasaray'ı takibe alarak taraftarları heyecanlandırdı.

GEDSON FERNANDES OLMADI

Galatasaray'ın yaz transfer dönemi boyunca peşinden koştuğu Gedson Fernandes için kulübü Benfica 15 milyon Euro bonservis bedeli talep edince sarı-kırmızılı kulüp ısrarından vazgeçti. Son dakika sürprizi yaşanmazsa Galatasaray'da Gedson Fernandes defteri kapanmış durumda.

SÜPER LİG'DE BİTEN TRANSFERLER

BURAK KAPACAK

BURAK KAPACAK
Bursaspor --> Fenerbahçe

EMİN ORTAKAYA

EMİN ORTAKAYA
Gençlerbirliği --> Fenerbahçe

SACHA BOEY

SACHA BOEY
Rennes --> Galatasaray

ALEXANDRU CICALDAU

ALEXANDRU CICALDAU
Universitatea Craiova --> Galatasaray

AHMED MUSA

AHMED MUSA
Kano Pillars --> Fatih Karagümrük
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Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Galatasaray Futbol Kulübü
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