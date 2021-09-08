Gustavo Assunçao kimdir, kaç yaşında ve aslen nerelidir? Gustavo Assunçao hangi takımdan geldi?

Atletico Madrid'in U 17 ve U 19 klasmanında top koşturan Gustavo Assunçao, 2019'da Portekiz kulüplerinden Famalicao ile profesyonel oldu. Galatasaray’ı da sosyal medyadan takibe alan Gustavo Assunçao, 8 Eylül Çarşamba akşamı sarı-kırmızılı ekibe imza atmak için İstanbul’a geliyor

GUSTAVO ASSUNÇAO KİMDİR?

Brezilya'nın Sao Paulo kentinde 30 Mart 2000'de doğan Gustavo Assunçao, FC Porto Youth'tan 2008'de Atletico tabfutboluna bedelsiz olarak transfer oldu. 2011'de Sao Paulo'nun U17 klasmanında oynayan Gustavo Assunçao, 2013'te ise Atletico Madrid'in U17 klasmanına transfer oldu.

Daha sonra Altetico Madleno'nun U18 takımında top koşturan Gustavo Assunçao, bu 2018'de ise Atletico Madrid'in U19 takımında top koşturdu. 2019'da ise Portekiz Ligi ekiplerinden Famalicao'ya transfer olan Brezilyalı ön libero, sağ ayağını etkili bir şekilde kullanıyor.



