SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Gustavo Assunçao kimdir, kaç yaşında ve aslen nerelidir? Gustavo Assunçao hangi takımdan geldi?

Gustavo Assunçao kimdir, kaç yaşında ve aslen nerelidir? Gustavo Assunçao hangi takımdan geldi?

08.09.2021 12:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Transferin son gününde Galatasaray için Istanbul’a geleceği açıklanan Brezilyalı ön libero Gustavo Assunçao, futbola Portekiz’de başladı. İspanya’da çeşitli çeşitli takımların değişik klasmanlarında oynayan Gustavo Assunçao, Atletico Madrid’in dikkatini çekmeyi başardı.

Gustavo Assunçao kimdir, kaç yaşında ve aslen nerelidir? Gustavo Assunçao hangi takımdan geldi?

Atletico Madrid'in U 17 ve U 19 klasmanında top koşturan Gustavo Assunçao, 2019'da Portekiz kulüplerinden Famalicao ile profesyonel oldu. Galatasaray’ı da sosyal medyadan takibe alan Gustavo Assunçao, 8 Eylül Çarşamba akşamı sarı-kırmızılı ekibe imza atmak için İstanbul’a geliyor

GUSTAVO ASSUNÇAO KİMDİR?

Brezilya'nın Sao Paulo kentinde 30 Mart 2000'de doğan Gustavo Assunçao, FC Porto Youth'tan 2008'de Atletico tabfutboluna bedelsiz olarak transfer oldu. 2011'de Sao Paulo'nun U17 klasmanında oynayan Gustavo Assunçao, 2013'te ise Atletico Madrid'in U17 klasmanına transfer oldu.

Daha sonra Altetico Madleno'nun U18 takımında top koşturan Gustavo Assunçao, bu 2018'de ise Atletico Madrid'in U19 takımında top koşturdu. 2019'da ise Portekiz Ligi ekiplerinden Famalicao'ya transfer olan Brezilyalı ön libero, sağ ayağını etkili bir şekilde kullanıyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Marcelo Süper Lig devine transfer oluyorMarcelo Süper Lig devine transfer oluyor
Tüyler ürperten görüntü! Bir anda hareket etmeye başladıTüyler ürperten görüntü! Bir anda hareket etmeye başladı
Galatasaray'dan Kerem Aktürkoğlu kararıGalatasaray'dan Kerem Aktürkoğlu kararı
Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Futbol Kulübü Portekiz
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Din öğretmeniydi! Eski öğrencileri onu takip ediyor

Din öğretmeniydi! Eski öğrencileri onu takip ediyor

Vücudunu korumak için arayışa girdi! Hamilelik şartı şaşırttı

Vücudunu korumak için arayışa girdi! Hamilelik şartı şaşırttı

“Böyle ülke olmaz” dedi! Kendi devletini kurdu

“Böyle ülke olmaz” dedi! Kendi devletini kurdu

Milyonlarca kişi takip ediyor! Gerçeği ilk kez itiraf etti

Milyonlarca kişi takip ediyor! Gerçeği ilk kez itiraf etti

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

2020 Aralık ayının en ucuz B sınıfı sıfır arabaları hangileri?

2020 Aralık ayının en ucuz B sınıfı sıfır arabaları hangileri?

Caner Erkin havaalanından döndü!

Caner Erkin havaalanından döndü!

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Lens, Beşiktaş'a geldiğine pişman olacak

Lens, Beşiktaş'a geldiğine pişman olacak

Cebelitarık kalecisi tarihe geçti! Şenol Güneş'e tepki var

Cebelitarık kalecisi tarihe geçti! Şenol Güneş'e tepki var

Marcao skandalı büyüdü! Ayrılık...

Marcao skandalı büyüdü! Ayrılık...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.