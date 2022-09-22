Galatasaray ilk transferini yapıyor! Anlaşma sağlandı...

Galatasaray'ın tecrübeli oyuncusu Patrick van Aanholt ile yollar kesin olarak ayrılıyor. Sezon başında yolların ayrılması planlanan fakat vakit olmadığı için mecburen takımda kalan Hollandalı oyuncunun menajerine kulüp bul talimatı verildi.

İLK TRANSFER YAPILIYOR BİLE!

Milan'ın yıldız sol beki Fode Ballo-Toure’yi almak için girişimlere şimdiden başlayan Galatasaray önemli mesafe kaydetti. Milan’a geçen yıl Monaco’dan 5 milyon Euro karşılığında transfer ettiği 25 yaşındaki Toure ile anlaşma sağlayan Galatasaray, yıldız oyuncuya devre arasında imza attıracak.