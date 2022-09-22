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Galatasaray ilk transferini yapıyor! Anlaşma sağlandı...

22.09.2022 09:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'ın sol bekteki oyuncusu Patrick van Aanholt devre arası yolcu... Okan Buruk'un performansından memnun kalmadığı tecrübeli oyuncuyla devre arasında yolları ayırmayı planlayan Galatasaray ilk transferini yapıyor. İtalya Serie A ekibi Milan’ın Senegalli sol beki, Fode Ballo-Toure için şimdiden bir çalışma başlattı.

Galatasaray'ın tecrübeli oyuncusu Patrick van Aanholt ile yollar kesin olarak ayrılıyor. Sezon başında yolların ayrılması planlanan fakat vakit olmadığı için mecburen takımda kalan Hollandalı oyuncunun menajerine kulüp bul talimatı verildi.

İLK TRANSFER YAPILIYOR BİLE!

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Milan'ın yıldız sol beki Fode Ballo-Toure’yi almak için girişimlere şimdiden başlayan Galatasaray önemli mesafe kaydetti. Milan’a geçen yıl Monaco’dan 5 milyon Euro karşılığında transfer ettiği 25 yaşındaki Toure ile anlaşma sağlayan Galatasaray, yıldız oyuncuya devre arasında imza attıracak.

Patrick van Aanholt FOTOĞRAFLARI

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Anahtar Kelimeler:
Patrick van Aanholt galatasaray
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